DIVERSÃO GRATUITA

É de graça: Pierre Onassis e Cheiro de Amor vão se apresentar em praia de Vilas nesse fim de semana

Projeto promete unir música, esporte, gastronomia, bem-estar e sustentabilidade no local

Perla Ribeiro

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 12:52

A orla de Vilas do Atlântico, em Lauro de Freitas, se prepara para viver três dias de celebração à cultura e ao estilo de vida baiano. A partir desta sexta-feira (7) até o próximo domingo (9), o “Vou na Praia – Uma Experiência Baiana” promete unir música, esporte, gastronomia, bem-estar e sustentabilidade no local. A proposta do evento, que é gratuito, é movimentar o litoral e reafirmar o protagonismo de Lauro de Freitas no cenário cultural do estado.

A programação musical é um dos grandes destaques do evento, com apresentações sempre ao pôr do sol, à beira-mar, em um formato que une gerações da música baiana. Nesta sexta-feira (7), a abertura oficial será comandada por Battata, que apresenta um repertório de axé e pop baiano em clima de boas-vindas. No sábado (8), Pierre Onassis divide o palco com Jhaca, em um encontro que conecta a força do samba-reggae e as novas sonoridades da cena baiana.

O encerramento, no domingo (9), será com o Cheiro de Amor, uma das bandas mais icônicas da história da música baiana, que se apresenta ao lado de Wilsinho, revelação da nova geração do axé. “A proposta é transformar o pôr do sol de Vilas em uma experiência sensorial, com a energia da Bahia traduzida em música, cores e gente. É sobre celebrar nossa identidade de forma viva e plural”, afirma Platini, produtor do evento.

Mar como arena

O Vou na Praia também será palco de grandes competições esportivas. A etapa estadual do Circuito Baiano de Bodyboarding, em parceria com a Federação Baiana de Bodyboard (FEBEB), reunirá atletas profissionais e amadores. O evento marca um momento simbólico para o esporte, após o bicampeonato mundial do baiano Uri Valadão, conquistado nas Ilhas Canárias em 2025, 17 anos após seu primeiro título. O bodyboard baiano vive um novo ciclo de reconhecimento, impulsionado também pela ascensão do atleta Gabriel Braga, terceiro colocado no ranking mundial.

Outro destaque é a Copa FutWoman, maior campeonato feminino de futevôlei do Norte-Nordeste, organizado pelas atletas Denize Almeida e Luana Aguiar. O torneio é 100% feminino, distribuindo R$ 15 mil em premiação em duas etapas e reunindo competidoras de estados como Rio de Janeiro, São Paulo e Amazonas.

A programação esportiva ainda inclui beach tennis, futmesa e aulas abertas no domingo, de Mahaplay, às 8h, e FitDance, às 10h. “O esporte é o fio que costura o evento. Ele gera pertencimento, incentiva hábitos saudáveis e valoriza nossa orla como espaço público de convivência”, destaca Mateus Reis, vice-prefeito e secretário de Esporte e Cultura de Lauro de Freitas.

Yoga e natureza

No sábado (8), o público poderá vivenciar uma manhã de equilíbrio e conexão com o Aurora Experience, projeto idealizado pela fisioterapeuta Paloma Moreira e conduzido pelo professor Ricardo Barbato, criador do método MuvYoga. A atividade combina yoga, meditação guiada, imersão em gelo e brunch saudável, oferecendo uma pausa consciente no ritmo urbano e um despertar sensorial à beira-mar. “O Aurora é sobre presença e reconexão. Cada edição é um convite para começar o dia com leveza, respirando o que a Bahia tem de mais bonito: sua natureza e sua energia humana”, explica Paloma.

Gastronomia e feira de artesanato

Com curadoria do chef Léo Grimaldi, o espaço gastronômico do evento traz operações locais com foco em frutos do mar, petiscos e comidas de mão, combinando tradição e criatividade. A feira de artesanato e economia criativa reunirá produtores e artistas locais, com peças autorais e produtos sustentáveis. Já o parque infantil garante diversão para as crianças, consolidando o evento como um espaço para todas as idades. “Queremos que o público viva a Bahia em todas as dimensões — no sabor, na arte, na música e no encontro. É um evento que gera renda, conexões e memória afetiva”, afirma Nenel Rebouças, da organização do projeto.

O Vou na Praia também abraça causas ambientais e sociais. Entre as iniciativas estão a coleta seletiva, o reaproveitamento de materiais recicláveis, a campanha “Praia Limpa”, com mutirões ao fim de cada dia, e a ação “Somos Todos Iguais”, voltada à valorização da diversidade e ao combate ao racismo. O projeto é realizado por meio do Programa FazCultura, com patrocínio da Coca-Cola e apoio da Prefeitura de Lauro de Freitas, da Sudesb e do Governo do Estado da Bahia. Marcas como Monster Energy, cerveja Sol, Powerade, Sprite e Aperol Spritz também integram o time de parceiros.

“O Vou na Praia é uma experiência completa. Não é só entretenimento, é uma forma de cuidar da cidade, das pessoas e da natureza”, reforça Nenel.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

SEXTA (7/11)

17h – Show de abertura com Battata



SÁBADO (8/11)

7h30 – Aurora Yoga com Ricardo Barbato



8h – Campeonatos de beach tennis, futevôlei e bodyboard



10h – Brinquedos infantis e feira de economia criativa e solidária



11h – Operações gastronômicas e drinks



17h – Shows ao pôr do sol (Pierre Onassis e Jhaca)



19h30 – Encerramento

