MÚSICA

Edson Gomes volta ao Baile do Rasta ao lado do filho Jeremias Gomes em encontro de gerações

Segunda edição do evento acontece no domingo (11)

Carol Neves

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 10:48

Edson e Jeremias Gomes Crédito: Divulgação

O Baile do Rasta confirmou o retorno de Edson Gomes à programação de sua segunda edição, marcada para este domingo (11), na Chácara Baluarte, no bairro de Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador. O artista volta ao evento após dividir o palco com o filho, Jeremias Gomes, em um dos momentos mais marcantes da estreia do projeto.

A presença de Edson Gomes reforça o peso simbólico do Baile do Rasta, que se propõe a conectar diferentes fases do reggae brasileiro. Na primeira edição, o encontro entre pai e filho chamou atenção do público ao reunir, no mesmo palco, um dos maiores nomes do gênero no país e uma das vozes da nova geração.

Idealizador do projeto, Jeremias Gomes destaca o significado pessoal e artístico desse reencontro. “Ter meu pai mais uma vez ao meu lado é entender que a história que começamos a escrever juntos na Concha continua viva. O Baile do Rasta nasceu para unir gerações, e esse encontro no palco é a prova disso”, afirmou.

Além de Edson Gomes, a segunda edição do evento reúne nomes conhecidos do reggae nacional, como Fauzi Beydoun, da Tribo de Jah, Zeider Pires, do Planta e Raiz, a Banda Cativeiro e o DJ Rás Seles. A programação reforça a proposta do Baile do Rasta como um espaço de diálogo entre trajetórias consolidadas e artistas em atividade na cena contemporânea.

Os ingressos para o Baile do Rasta – 2ª edição estão à venda com inteira a partir de R$ 98. Assinantes do Clube Correio têm direito a 40% de desconto sobre o valor da inteira. Há uma opção de ingresso solidário a R$ 58, entre outros valores que variam de acordo com lote e se o acesso é para pista ou camarote. Confira aqui.

Herança do reggae

Jeremias Gomes também comenta o papel do projeto dentro do movimento reggae. “É uma responsabilidade enorme ser parte da nova geração de um movimento tão grandioso como o reggae brasileiro. O Baile do Rasta une várias gerações. Esse projeto nasceu em Salvador e já me levou a ocupar espaços emblemáticos, como a Concha Acústica, marcando não apenas a minha trajetória, mas também a cena nacional”, disse.

Filho de Edson Gomes, Jeremias cresceu cercado pelo reggae e iniciou sua trajetória artística ainda jovem. Estreou como cantor em 2008, foi destaque em festival musical e participou da República do Reggae. Fundou a banda Expressão e Liberdade, mais tarde rebatizada como Dilúvio, e lançou o álbum Régua e Compasso em 2012. Ao longo da carreira, abriu shows para artistas como Dread Mar I e participou de eventos relevantes do circuito musical.

Com influências que vão do reggae roots a sonoridades mais dançantes, Jeremias defende o gênero como ferramenta de transformação social. “O reggae é um agente da paz! Essa música tem o papel de conscientizar as pessoas, mostrando que é possível viver de maneira positiva”, destacou.

Atualmente, o cantor concilia a carreira solo com apresentações ao lado do pai como backing vocal da banda Cão de Raça, participando de festivais e eventos pelo país.

Serviço

Baile do Rasta – 2ª edição

Local: Chácara Baluarte, Santo Antônio Além do Carmo, Salvador

Data: 11 de janeiro de 2026

Horário: A partir das 14h

Atrações: Edson Gomes, Fauzi Beydoun (Tribo de Jah), Zeider Pires (Planta e Raiz), Banda Cativeiro e DJ Rás Seles

Classificação: 18 anos