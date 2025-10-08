Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

ENEM 2025: centro educacional faz maratona gratuita de revisão de questões em Salvador

Maratona começa no dia 14 de outubro

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 12:00

Centro Educacional Maria José fica em Pernabmués Crédito: Reprodução

O Centro Educacional Maria José (CEMJ) vai fazer, a partir de 14 de outubro, um ciclo intensivo de aulões preparatórios para o Enem 2025 em Salvador. Com foco na resolução de questões e no reforço das áreas de maior dificuldade, o projeto é gratuito e está com inscrições abertas para estudantes de outras escolas.

O programa, chamado Treinamento de Questões para o Enem (TQE), terá duração de 10 dias úteis, com encontros realizados no turno da tarde, das 13h30 às 17h30, até 13 de novembro. As aulas ocorrem na sede do CEMJ, no bairro de Pernambués, e são divididas por área de conhecimento.

As aulas são organizadas por área do conhecimento com Ciências da Natureza e Matemática nas terças-feiras e Linguagens e Ciências Humanas nas quintas-feiras. As provas do Enem serão aplicadas em dois domingos consecutivos, nos dias 9 e 16 de novembro.

Na primeira aplicação, os candidatos vão passar pelas provas de Redação, Linguagens e Códigos e Ciências Humanas. Na segunda, será a vez das provas de Matemática e Ciências da Natureza.

Leia mais

Imagem - 8 dicas práticas para ir bem na prova de matemática do Enem

8 dicas práticas para ir bem na prova de matemática do Enem

Imagem - 6 filmes para ampliar o repertório cultural para o Enem

6 filmes para ampliar o repertório cultural para o Enem

Imagem - Enem 2025: 4 dicas para encarar o exame com confiança

Enem 2025: 4 dicas para encarar o exame com confiança

Tags:

Enem Educação

Mais recentes

Imagem - PMs envolvidos em morte de jovem na Engomadeira são denunciados e têm prisões solicitadas

PMs envolvidos em morte de jovem na Engomadeira são denunciados e têm prisões solicitadas
Imagem - Motorista é preso com 781 quilos de maconha após perseguição em estrada da Bahia

Motorista é preso com 781 quilos de maconha após perseguição em estrada da Bahia
Imagem - Agente federal atropelada na Pituba está em coma; motorista não tinha CNH

Agente federal atropelada na Pituba está em coma; motorista não tinha CNH

MAIS LIDAS

Imagem - Em Salvador, filha de Xanddy e Carla Perez ostenta corpão na piscina e ganha elogio: ‘Tem o molho’
01

Em Salvador, filha de Xanddy e Carla Perez ostenta corpão na piscina e ganha elogio: ‘Tem o molho’

Imagem - Reviravoltas no amor: 6 signos vão viver paixões e reencontros ainda nesta semana
02

Reviravoltas no amor: 6 signos vão viver paixões e reencontros ainda nesta semana

Imagem - Homem que ganhou na loteria 14 vezes ensina truque para ser premiado
03

Homem que ganhou na loteria 14 vezes ensina truque para ser premiado

Imagem - Dia do Cabelo Maluco: 10 penteados fáceis e rápidos para arrasar na escola
04

Dia do Cabelo Maluco: 10 penteados fáceis e rápidos para arrasar na escola