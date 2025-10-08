EDUCAÇÃO

ENEM 2025: centro educacional faz maratona gratuita de revisão de questões em Salvador

Maratona começa no dia 14 de outubro

Wendel de Novais

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 12:00

Centro Educacional Maria José fica em Pernabmués Crédito: Reprodução

O Centro Educacional Maria José (CEMJ) vai fazer, a partir de 14 de outubro, um ciclo intensivo de aulões preparatórios para o Enem 2025 em Salvador. Com foco na resolução de questões e no reforço das áreas de maior dificuldade, o projeto é gratuito e está com inscrições abertas para estudantes de outras escolas.

O programa, chamado Treinamento de Questões para o Enem (TQE), terá duração de 10 dias úteis, com encontros realizados no turno da tarde, das 13h30 às 17h30, até 13 de novembro. As aulas ocorrem na sede do CEMJ, no bairro de Pernambués, e são divididas por área de conhecimento.

As aulas são organizadas por área do conhecimento com Ciências da Natureza e Matemática nas terças-feiras e Linguagens e Ciências Humanas nas quintas-feiras. As provas do Enem serão aplicadas em dois domingos consecutivos, nos dias 9 e 16 de novembro.