MANUTENÇÃO

Entenda em cinco pontos o serviço da Embasa que deixa Salvador sem água

Operação acontece na capital baiana e em outros 12 municípios

Millena Marques

Publicado em 5 de agosto de 2025 às 09:45

Torneira Crédito: Agência Brasil/EBC

O fornecimento de água foi interrompido em todos os bairros de Salvador e mais 12 cidades baianas nesta terça-feira (5). Segundo a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), a parada generalizada vai ocorrer devido a uma grande operação de manutenção e melhoria. >

Quando o serviço termina?

A operação começou às 3h da manhã desta terça-feira (5). A previsão é que o último serviço seja concluído no final da noite de hoje, quando o abastecimento começará a ser retomado aos poucos. >

O que está sendo feito?

Mais de 50 serviços em todas as etapas do sistema de abastecimento, com 500 profissionais mobilizados: captação nas barragens Pedra do Cavalo e Joanes II; adutoras de água bruta e tratada; estações de tratamento (ETAs); reservatórios e redes distribuidoras. >

Por que 13 municípios estão com suspensão no abastecimento?

Porque parte dos serviços acontece na captação de água bruta em Pedra do Cavalo, que abastece os sistemas integrados. Os seguintes municípios serão afetados: Salvador, Lauro de Freitas, Simões Filho, Candeias, São Francisco do Conde, Madre de Deus, parte de São Sebastião do Passé (Maracangalha), Santo Amaro, Saubara, Terra Nova, Coração de Maria, Conceição do Jacuípe e Amélia Rodrigues.>

Por que o retorno é gradativo?

A água percorre longos trechos de tubulações. Em Salvador, por exemplo, são mais de 5 mil quilômetros de rede abastecendo milhares de imóveis. Segundo a Embasa, o retorno precisa ser gradual, com cuidado,, para evitar rompimento por causa da pressão. >

Quando a água chega ao seu imóvel?