Escola de Salvador estreia musical da Disney protagonizado por alunos

Espetáculo é estrelado por estudantes da Pan American School of Bahia e vai encantar o público com canções originais no palco

Maysa Polcri

Publicado em 22 de maio de 2025 às 19:14

Alunos farão apresentação em inglês Crédito: Divulgação

O palco do Teatro Jorge Amado, na Pituba, será transformado em um desenho da Disney nos dias 30 e 31 de maio e 1 de junho, com a estreia do musical "Frozen Jr". Promovido pela Pan American School of Bahia (PASB), o espetáculo é licenciado pela Disney e será estrelado por talentos do ensino fundamental e médio da escola. Todas as canções serão performadas ao vivo e integralmente em inglês, com legendas em português sendo exibidas no telão do teatro. >

Após o sucesso de "A Pequena Sereia" em 2024 e "Aladdin" em 2023, este ano os holofotes se voltam para a história das irmãs Elsa e Anna, protagonistas da premiada animação "Frozen". Alunos de diversas faixas etárias vão interpretar as personagens em épocas diferentes das vidas delas. >

O roteiro, fiel ao filme, e as músicas queridas como "Let it Go", "Do You Want to Build a Snowman" e "For the First Time in Forever" irão envolver plateias de todas as idades, em uma experiência repleta de humor, emoção e cenários deslumbrantes. >

Os ingressos para "Frozen Jr." estão disponíveis na plataforma GoFree e no site oficial da instituição, com valores que variam de R$45 (balcão meia-entrada) até R$140 (plateia inteira). >

SERVIÇO>

Espetáculo "Frozen Jr.">

Quando: 30 de maio às 20h | 31 de maio às 19h30 | 1 de junho às 16h e às 19h30>

Onde: Teatro Jorge Amado - Av. Manoel Dias da Silva, 2177, Pituba>