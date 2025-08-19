EDUCAÇÃO

Estudantes de Salvador são selecionados para intercâmbio cultural em Portugal

Projeto “Era Uma Vez... Brasil” levará alunos e um professor da rede municipal para Lisboa em novembro

Carol Neves

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 13:16

Projeto “Era Uma Vez... Brasil” Crédito: Divulgação

Mais de 30 estudantes da rede municipal de Salvador participam de evento nesta terça-feira (19) que anuncia os nomes dos alunos e de um professor da rede pública selecionados para um intercâmbio cultural em Portugal. A viagem, marcada para novembro, integra o projeto de arte-educação “Era Uma Vez... Brasil”. O encontro hoje está marcado para 15h, no auditório do Museu de Arte da Bahia (MAB), no Corredor da Vitória.

Durante dez dias em Lisboa, os estudantes visitarão museus, monumentos históricos e escolas portuguesas, onde poderão trocar experiências com outros jovens. A proposta do intercâmbio é mostrar um novo olhar sobre a história do Brasil, com foco em narrativas que valorizam os povos originários e aspectos pouco abordados pelos livros didáticos tradicionais.

O grupo de Salvador se unirá a outros estudantes e professores de cidades da Bahia, Pernambuco, Paraná e São Paulo. Ao todo, 120 pessoas participarão da viagem.

O evento hoje também marca o lançamento de um livro de histórias em quadrinhos e quatro curtas-metragens produzidos pelos alunos ao longo das etapas do projeto. Desde março, a edição de 2025 mobilizou 1.966 estudantes e 106 professores de 97 escolas em Salvador, Camaçari, Mata de São João e Jacobina.