Estudantes de Salvador são selecionados para intercâmbio cultural em Portugal

Carol Neves
Publicado em 19 de agosto de 2025 às 13:16
Mais de 30 estudantes da rede municipal de Salvador participam de evento nesta terça-feira (19) que anuncia os nomes dos alunos e de um professor da rede pública selecionados para um intercâmbio cultural em Portugal. A viagem, marcada para novembro, integra o projeto de arte-educação “Era Uma Vez... Brasil”. O encontro hoje está marcado para 15h, no auditório do Museu de Arte da Bahia (MAB), no Corredor da Vitória.
Durante dez dias em Lisboa, os estudantes visitarão museus, monumentos históricos e escolas portuguesas, onde poderão trocar experiências com outros jovens. A proposta do intercâmbio é mostrar um novo olhar sobre a história do Brasil, com foco em narrativas que valorizam os povos originários e aspectos pouco abordados pelos livros didáticos tradicionais.
O grupo de Salvador se unirá a outros estudantes e professores de cidades da Bahia, Pernambuco, Paraná e São Paulo. Ao todo, 120 pessoas participarão da viagem.
O evento hoje também marca o lançamento de um livro de histórias em quadrinhos e quatro curtas-metragens produzidos pelos alunos ao longo das etapas do projeto. Desde março, a edição de 2025 mobilizou 1.966 estudantes e 106 professores de 97 escolas em Salvador, Camaçari, Mata de São João e Jacobina.
Presente há oito anos, o “Era Uma Vez... Brasil” já beneficiou mais de 22,6 mil adolescentes de mais de 500 escolas públicas em 35 municípios, nos estados da Bahia, Pernambuco, Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Somente nesta edição, mais de 5.500 alunos se inscreveram em todo o país.