Eventos gratuitos debatem inteligência artificial e mapas abertos em Salvador

Yan Inácio
Publicado em 10 de setembro de 2025 às 17:43
Dois eventos gratuitos vão discutir o futuro da inteligência artificial aplicada à cartografia digital e às geotecnologias em Salvador nos próximos dias. De 16 a 19 de setembro, o Geopública 2025 e o State of the Map Brasil (SotM Brasil), vão reunir especialistas nacionais e internacionais em mapas abertos e IAs.
A partir do dia 16, as atividades acontecem no Tribunal de Justiça da Bahia, no Centro Administrativo da Bahia (CAB) e, no dia 19, na Escola Politécnica da UFBA, com oficinas de mapeamento com drones e de softwares especializados. As inscrições estão abertas no site do evento, onde é possível conferir os palestrantes e a programação completa.
A programação reúne 34 palestrantes, 32 trabalhos científicos e 12 oficinas, com nomes de vários estados do Brasil e do exterior. Entre os destaques na área de IA estão a professora Silvana Camboim (UFPR), que abre o encontro falando sobre co-criação e inteligência geoespacial coletiva.
Além disso, também estará presente Alex Winetzki (Woopi/Stefanini), referência internacional em IA, que participa do painel Inteligência Artificial e Geoinformação e Genaro Costa (EVIDEN/UFBA), especialista em computação de alto desempenho, que encerra o segundo dia com palestra sobre IA generativa e produtividade.