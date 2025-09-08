LUTO

Ex-procurador do Estado da Bahia morre três meses após perder o pai

Formado em Direito pela Ufba, Sílvio Avelino Pires Britto Júnior teve uma trajetória de destaque no serviço público

Carol Neves

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 10:29

Sílvio Avelino Pires Britto Júnior Crédito: Reprodução

O advogado Sílvio Avelino Pires Britto Júnior morreu na madrugada desta segunda-feira (8), em Salvador. Sílvio atuou como procurador do Estado da Bahia e foi fundador do escritório Brandi & Britto Advogados Associados, destacando-se pela defesa dos interesses públicos e pela formação de novos profissionais na área jurídica. A causa da morte não foi informada. O pai de Sílvio, o também advogado Silvio Britto, morreu em junho desse ano.

O velório será realizado ainda nesta segunda-feira, a partir das 11h, na Capela A do Cemitério Jardim da Saudade, com cremação marcada para as 16h30 no mesmo local.

Formado em Direito pela Universidade Federal da Bahia, Sílvio Britto teve uma trajetória de destaque no serviço público. Entre suas funções, esteve como Procurador do Município de Salvador e, posteriormente, Procurador do Estado da Bahia, posição que ocupou a partir de 1989. Foi chefe da Procuradoria Judicial entre 2011 e 2015 e presidiu a Comissão Permanente de Licitação da Procuradoria-Geral do Estado em duas gestões, além de atuar nos conselhos previdenciários CAP/Iapseb e Conprev.

Reconhecido por colegas pela competência técnica e dedicação, Sílvio também contribuiu na formação de novos profissionais como vice-diretor da Escola Superior de Advocacia Orlando Gomes da OAB/BA. Recebeu múltiplas vezes o prêmio Paulo Almeida, concedido pelo Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado da Bahia, em reconhecimento ao trabalho em representação judicial e consultoria jurídica.

Em nota, a Ordem dos Advogados do Brasil – seccional Bahia afirmou: "Sua partida representa uma irreparável perda para a advocacia baiana, para a Procuradoria do Estado e para todos que tiveram o privilégio de conviver com sua trajetória marcada por ética, competência e dedicação ímpar ao serviço público e à educação jurídica." A Caixa de Assistência dos Advogados da Bahia também prestou solidariedade à família e aos amigos, destacando seu legado e a memória afetuosa deixada entre colegas.