CRIME

Ex-sargento do Exército é preso por extorsão mediante sequestro em Salvador

Homem foi apresentado à Polinter

Esther Morais

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 07:35

Ex-sargento do Exército é preso por extorsão mediante sequestro em Salvador Crédito: Reprodução

Um ex-sargento do Exército Brasileiro foi preso preventivamente na segunda-feira (3) por suspeita de envolvimento em organização criminosa em Salvador. Márcio Vinicius Souza Oliveira era procurado pelos crimes de extorsão mediante sequestro e organização criminosa.

O homem de 45 anos foi localizado no bairro Vila Canária por uma equipe do Batalhão Apolo e levado para a Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter). Ele não apresentou resistência á prisão.

Segundo a Polícia Civil, o ex-militar já realizou os exames legais e está a disposição do Poder Judiciário.