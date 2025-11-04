Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-sargento do Exército é preso por extorsão mediante sequestro em Salvador

Homem foi apresentado à Polinter

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 07:35

Ex-sargento do Exército é preso por extorsão mediante sequestro em Salvador
Ex-sargento do Exército é preso por extorsão mediante sequestro em Salvador Crédito: Reprodução

Um ex-sargento do Exército Brasileiro foi preso preventivamente na segunda-feira (3) por suspeita de envolvimento em organização criminosa em Salvador. Márcio Vinicius Souza Oliveira era procurado pelos crimes de extorsão mediante sequestro e organização criminosa. 

O homem de 45 anos foi localizado no bairro Vila Canária por uma equipe do Batalhão Apolo e levado para a Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter). Ele não apresentou resistência á prisão. 

Segundo a Polícia Civil, o ex-militar já realizou os exames legais e está a disposição do Poder Judiciário.

A reportagem procurou o Exército para ter mais detalhes sobre as atividades do ex-militar no serviço, mas não recebeu retorno até a última atualização da matéria. 

Mais recentes

Imagem - Suspeito de assalto morre em acidente durante fuga em estrada na Bahia

Suspeito de assalto morre em acidente durante fuga em estrada na Bahia
Imagem - Saiba quem é o casal do CV que virou alvo da operação na Bahia e no Ceará

Saiba quem é o casal do CV que virou alvo da operação na Bahia e no Ceará
Imagem - Bahia oferece mais de 17 mil vagas para consultas e exames voltados à saúde masculina; saiba quais

Bahia oferece mais de 17 mil vagas para consultas e exames voltados à saúde masculina; saiba quais

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada