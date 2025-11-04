Ex-sargento do Exército é preso por extorsão mediante sequestro em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 4 de novembro de 2025 às 07:35
Um ex-sargento do Exército Brasileiro foi preso preventivamente na segunda-feira (3) por suspeita de envolvimento em organização criminosa em Salvador. Márcio Vinicius Souza Oliveira era procurado pelos crimes de extorsão mediante sequestro e organização criminosa.
O homem de 45 anos foi localizado no bairro Vila Canária por uma equipe do Batalhão Apolo e levado para a Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter). Ele não apresentou resistência á prisão.
Segundo a Polícia Civil, o ex-militar já realizou os exames legais e está a disposição do Poder Judiciário.
A reportagem procurou o Exército para ter mais detalhes sobre as atividades do ex-militar no serviço, mas não recebeu retorno até a última atualização da matéria.