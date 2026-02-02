Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Fé, mar e tradição: veja fotos da Festa de Iemanjá ao longo dos anos

Fotogaleria reúne registros históricos da celebração em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 05:31

Festa de Iemanjá
Multidão na praia em 1982 Crédito: Carlos Catela - Arquivo Correio

Entre o sagrado e o profano, Salvador construiu ao longo do tempo uma das celebrações mais emblemáticas do seu calendário cultural. No bairro do Rio Vermelho, a Festa de Iemanjá reúne, ano após ano, baianos e visitantes que ocupam as ruas e o mar para reverenciar a Rainha das Águas - cenas que, registradas ao longo dos anos, ajudam a contar a história dessa tradição marcada por fé, flores, música e identidade.

O CORREIO abriu seus arquivos para selecionar algumas imagens que mostram como o Dois de Fevereiro aconteceu ao longo dos anos na capital baiana. Os registros revelam um encontro de crenças, ritmos e expressões culturais que atravessa gerações.

Relembre o Dois de Fevereiro ao longo dos anos em Salvador

Em 1979, preparativo das flores para Iemanjá por Gildo Lima - Arquivo Correio
Presente para Iemanjá, em 1979 por Gildo Lima - Arquivo Correio
Entrega de flores em 1979 por Gildo Lima - Arquivo Correio
Folia para Iemanjá em 1980 por Hipolito Pereiro - Arquivo Correio
Festa de Iemanjá em 1980 por Hipolito Pereira - Arquivo Correio
Festa de Iemanjá em 1980 por Hipolito Pereira - Arquivo Correio
Em 1980, área para comer e beber por Hipolito Pereiro - Arquivo Correio
Barcos com oferendas para Iemanjá na festa em 1982 por Carlos Catela - Arquivo Correio
Barco indo ao mar em 1982 por Carlos Catela - Arquivo Correio
Multidão na praia em 1982 por Carlos Catela - Arquivo Correio
Multidão na praia em 1982 por Carlos Catela - Arquivo Correio
Rio Vermelho no 2 de fevereiro de 1982 por Carlos Catela - Arquivo Correio
Festa de Iemanjá em 1984 por Lourival Custódio - Arquivo Correio
Multidão na praia em 1989 por Luiz Hermano - Arquivo Correio
Calmaria em 1990 por Lucia Correia Lima - Arquivo Correio
Ruas cheias no Rio Vermelho em 1990 por Roberto Furtado - Arquivo Correio
O mar no 2 de fevereiro de 1992 por Marco Aurélio Martins - Arquivo Correio
Festa de Iemanjá por Claudionor Jr. - Arquivo Correio
Baianas no 2 de fevereiro por Marco Aurélio Martins - Arquivo Correio
Detalhe no cabelo do devoto por Marco Aurélio Martins - Arquivo Correio
Festa de Iemanjá em 1992 por Fernando Amorim - Arquivo Correio.
Praia do Rio Vermelho em 1992 por Claudionor Junior/Arquivo CORREIO
Barcos no mar do Rio Vermelho no Dois de Fevereiro de 1992 por Marco Aurelio Martins - Arquivo Correio
Multidão no Rio Vermelho em 1993 por Claudionor Junior/Arquivo CORREIO
Multidão toma conta da praia (1993) por Claudionor Jr. - Arquivo Correio
Multidão toma conta da praia (1993) por Claudionor Jr. - Arquivo Correio
Rio Vermelho lotado para a celebração em 1994 por Claudionor Jr. - Arquivo Correio
Em 1996, os presentes por Claudionor Jr. - Arquivo Correio
Festa de Iemanjá em 1996 por Claudionor Jr. - Arquivo Correio
Detalhe da imagem de Iemanjá por Paulo M. Azevedo - Arquivo Correio
Mar do Rio Vermelho, 1993 por Antenor Pereira/Arquivo CORREIO
Festa de Iemanjá em 1993 por Antenor Pereira/Arquivo CORREIO
Multidão no Rio Vermelho em 1993 por Claudionor Junior/Arquivo CORREIO
Praia do Rio Vermelho, 1993 por Claudionor Junior/Arquivo CORREIO
Barcos no mar em 1993 por Antenor Pereira/arquivo CORREIO
Preparando o presente, em 1994 por José Santos Melo/Arquivo CORREIO
Em 1994, Festa de Iemanjá por Antenor Pereira/Arquivo CORREIO
Preparativos no Dois de Fevereiro, em 1994 por José Santos Melo/Arquivo CORREIO
Flores para Iemanjá, 1994 por Claudionor Junior/Arquivo CORREIO
Festa no Rio Vermelho em 1994 por Claudionor Junior/Arquivo CORREIO
Do alto, a festa no Rio Vermelho, em 1995 por Edson Ruiz/Arquivo CORREIO
Devotos nas pedras do mar do Rio Vermelho, em 1995 por Mario Marques/Arquivo CORREIO
Hora de entregar os presentes (1995) por Mario Marques/Arquivo CORREIO
Preparativos para a Festa de Iemanjá em 1995 por Paulo Macedo/Arquivo CORREIO
Flores para Iemanjá (1996) por Claudionor Junior/Arquivo CORREIO
Multidão no 2 de fevereiro em 1996 por Claudionor Junior/Arquivo CORREIO
Dois de Fevereiro, 1996 por Claudionor Junior/Arquivo CORREIO
Rio Vermelho no 2 de fevereiro de 1996 por Paulo Macedo/Arquivo CORREIO
Imagem é levada para o mar por Antonio Queiroz/Arquivo CORREIO
Imagem é levada para o mar por Antonio Queiroz/Arquivo CORREIO
Festa de Iemanjá, 2006 por Antonio Queiroz/Arquivo CORREIO
Celebração no 2 de fevereiro, 2006 por Evandro Veiga/Arquivo CORREIO
De branco para Iemanjá, 2006 por Evandro Veiga/Arquivo CORREIO
Em 2006, a imagem de Iemanjá por Antonio Saturnino/Arquivo CORREIO
Dia de Iemanjá por Evandro Veiga/Arquivo CORREIO
Em 2006, a imagem de Iemanjá por Antonio Saturnino/Arquivo CORREIO
Carlinhos Brown no 2 de Fevereiro, em 2008 por Antonio Queiroz/Arquivo CORREIO
ACM Neto acompanhou festejos em 2008 por Antonio Queiroz/Arquivo CORREIO
Povo acompanha festa de Iemanjá, em 2008 por Antonio Queiroz/Arquivo CORREIO
Flores para Iemanjá, 2009 por Paulo Macedo/Arquivo CORREIO
Entrega dos presentes, em 2009 por Almiro Lopes/Arquivo CORREIO
Imagem de Iemanjá, 2010 por Robson Mendes/Arquivo CORREIO
Tapete branco no Rio Vermelho em 2010 por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Praia cheia para o Dois de Fevereiro por Robson Mendes/Arquivo CORREIO
Tradicional festa para Iemanjá, em 2010 por Robson Mendes/Arquivo CORREIO
Presente principal para Iemanjá em 2011 por Antonio Queiroz/Arquivo CORREIO
Flores para Iemanjá, 2011 por Evandro Veiga/Arquivo CORREIO
Devotos vão à praia no Dois de Fevereiro por Evandro Veiga/Arquivo CORREIO
Devotos vão à praia no Dois de Fevereiro por Evandro Veiga/Arquivo CORREIO
Movimentação no Rio Vermelho em 2011 por Evandro Veiga/Arquivo CORREIO
Olodum no Dois de Fevereiro por Evandro Veiga/Arquivo CORREIO
Márcio Victor, do Psirico, no Dois de Fevereiro por Evandro Veiga/Arquivo CORREIO
Barcos no mar na festa em 2011 por Evandro Veiga/Arquivo CORREIO
Festa de Iemanjá, 2011 por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Festa de Iemanjá em 2016 por Mauro Akin Nassor/Arquivo CORREIO
Tempo nublado no Dois de Fevereiro em 2016 por Mauro Akin Nassor/Arquivo CORREIO
O mar do Dois de Fevereiro em 2017 por Evandro Veiga/Arquivo CORREIO
Todo mundo foi deixar suas flores como oferenda para Iemanjá por Evandro Veiga/Arquivo CORREIO
Festa de Iemanjá, 2017 por Evandro Veiga/Arquivo CORREIO
Preparativo para presente de Iemanjá, 2017 por Evandro Veiga/Arquivo CORREIO
Festa de Iemanjá, 2017 por Evandro Veiga/Arquivo CORREIO
Dois de fevereiro de 2018 por Mauro Akin Nassor/Arquivo CORREIO
Dois de fevereiro de 2018 por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Dois de fevereiro de 2018 por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Festa de Iemanjá, 2018 por Betto Jr/Arquivo CORREIO
Presente para Iemanjá, 2018 por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
Barcos no mar em 2018 por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
Presente para Iemanjá, 2019 por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
Capoeira na rua, 2019 por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
Banho de pétalas, 2019 por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
Festa de Iemanjá, 2019 por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Festa de Iemanjá, 2019 por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Festa de Iemanjá, 2019 por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Dia nascendo no 2 de fevereiro de 2020 por Alexandre Lyrio/Arquivo CORREIO
Praia cheia para festa de Iemanjá, em 2020 por Tiago Caldas/Arquivo CORREIO
Dia de celebrar Iemanjá, 2020 por Tiago Caldas/Arquivo CORREIO
Dia de celebrar Iemanjá, 2020 por Tiago Caldas/Arquivo CORREIO
Presente para Iemanjá por Tiago Caldas/Arquivo CORREIO
Homenagem a Iemanjá por Tiago Caldas/Arquivo CORREIO
Presente para Iemanjá por Tiago Caldas/Arquivo CORREIO
Presente sendo levado para barco em 2020 por Tiago Caldas/Arquivo CORREIO
Dia nascendo no 2 de fevereiro de 2020 por Alexandre Lyrio/Arquivo CORREIO
Em plena pandemia de covid-19, o presente foi levado, mas seguindo medidas sanitárias por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
Dia nublado em 2021, quando a pandemia impedia grandes aglomerações por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
Em 2024, Festa de Iemanjá por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
Em 2024, Festa de Iemanjá por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
Comunhão no Dois de Fevereiro por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
Em 2024, Festa de Iemanjá por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
Festa de Iemanjá em 2024 por Ana Albuquerque/Arquivo CORREIO
Festa de Iemanjá em 2024 por Ana Albuquerque/Arquivo CORREIO
Detalhe de flores levadas para Iemanjá por Ana Albuquerque/Arquivo CORREIO
Barcos no mar, 2024 por Ana Albuquerque/Arquivo CORREIO
Capoeira no Dois de Fevereiro por Ana Albuquerque/Arquivo CORREIO
Festa de Iemanjá, 2025 por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
Festa de Iemanjá, 2025 por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
Festa de Iemanjá, 2025 por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
Festa de Iemanjá, 2025 por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
Festa de Iemanjá, 2025 por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
Festa de Iemanjá, 2025 por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
Festa de Iemanjá, 2025 por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
1 de 120
Em 1979, preparativo das flores para Iemanjá por Gildo Lima - Arquivo Correio

Tags:

Festa de Iemanjá 2 de Fevereiro

Mais recentes

Imagem - De Maria Bethânia a Beyoncé: músicas que celebram Iemanjá para incluir na sua playlist

De Maria Bethânia a Beyoncé: músicas que celebram Iemanjá para incluir na sua playlist
Imagem - Festa de Iemanjá tem reforço em saúde, segurança e limpeza no Rio Vermelho

Festa de Iemanjá tem reforço em saúde, segurança e limpeza no Rio Vermelho
Imagem - Confira a previsão do tempo para Salvador nesta segunda-feira (2)

Confira a previsão do tempo para Salvador nesta segunda-feira (2)

MAIS LIDAS

Imagem - Universo tem recado para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer e Virgem neste domingo (1ª de fevereiro)
01

Universo tem recado para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer e Virgem neste domingo (1ª de fevereiro)

Imagem - Campeão da Série B pelo Vitória vira protagonista de rival do Leão na Série A
02

Campeão da Série B pelo Vitória vira protagonista de rival do Leão na Série A

Imagem - Mara Maravilha é internada na UTI em São Paulo e fala em perseguições e ameaças
03

Mara Maravilha é internada na UTI em São Paulo e fala em perseguições e ameaças

Imagem - A capital brasileira que conseguiu reduzir calor extremo ao plantar mais de 1 milhão de árvores
04

A capital brasileira que conseguiu reduzir calor extremo ao plantar mais de 1 milhão de árvores