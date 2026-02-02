Fé, mar e tradição: veja fotos da Festa de Iemanjá ao longo dos anos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 05:31
Entre o sagrado e o profano, Salvador construiu ao longo do tempo uma das celebrações mais emblemáticas do seu calendário cultural. No bairro do Rio Vermelho, a Festa de Iemanjá reúne, ano após ano, baianos e visitantes que ocupam as ruas e o mar para reverenciar a Rainha das Águas - cenas que, registradas ao longo dos anos, ajudam a contar a história dessa tradição marcada por fé, flores, música e identidade.
O CORREIO abriu seus arquivos para selecionar algumas imagens que mostram como o Dois de Fevereiro aconteceu ao longo dos anos na capital baiana. Os registros revelam um encontro de crenças, ritmos e expressões culturais que atravessa gerações.
Relembre o Dois de Fevereiro ao longo dos anos em Salvador