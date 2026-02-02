Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Festa de Iemanjá tem reforço em saúde, segurança e limpeza no Rio Vermelho

Objetivo é assegurar conforto aos participantes e minimizar impactos no entorno da festa

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 06:39

Festa de Iemanjá em 2024
Festa de Iemanjá em 2024 Crédito: Ana Albuquerque/Arquivo CORREIO

A Festa de Iemanjá, realizada nesta segunda-feira (2), no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, conta com uma operação especial da Prefeitura para garantir que a celebração ocorra com segurança, organização e respeito às tradições religiosas. Diversas secretarias e órgãos municipais estarão mobilizados para atender o público formado por baianos e turistas que participam do ritual em homenagem à Rainha do Mar.

A operação integrada envolve ações nas áreas de saúde, segurança, ordenamento urbano, fiscalização, limpeza, iluminação pública, manutenção da cidade, políticas para mulheres, assistência social e ações afirmativas. O objetivo é assegurar conforto aos participantes e minimizar impactos no entorno da festa.

Na área da saúde, o módulo de atendimento funcionará de forma ininterrupta até as 7h da terça-feira (3). O espaço contará com 10 leitos de observação e um leito de reanimação totalmente equipado para casos graves. A equipe será formada por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, assistente social e farmacêutico, além de uma ambulância completa para remoções, quando necessário.

Lista de músicas que celebram Iemanjá

Ia - Caetano Veloso por Lucas Leawry/Divulgação
Iemanjá Rainha do Mar - Maria Bethânia por Jorge Bispo/Divulgação
Sexy Yemanjá - Pepeu Gomes por Daryan Dornelles / Divulgação
Saudação A Yemanjá / Temporal - Mariene De Castro por Reprodução
Canto De Iemanjá - Vinicius de Moraes por Divulgação
Lenda das Sereias - Marisa Monte por Leo Aversa/Divulgação
Dois de Fevereiro - Dorival Caymmi por Reprodução
Conto de Areia Clara Nunes por Wilton Montenegro
Caminhos do Mar - Gal Costa por Reprodução
Prece de Pescador - Mariene de Castro por Divulgação
Rainha do Mar - Dorival Caymmi por Evandro Teixeira
A Deusa dos Orixás - Clara Nunes por Wilton Montenegro/divulgação
Dona Iemanjá - Dorival Caymmi por Arquivo pessoal
O Mar Serenou - Clara Nunes por Wilton Montenegro/Divulgação
Black Parade - Beyoncé por Reprodução
1 de 15
Ia - Caetano Veloso por Lucas Leawry/Divulgação

A fiscalização ficará a cargo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur), que orientará comerciantes sobre a proibição da venda de bebidas em garrafas de vidro e atuará no combate a atividades irregulares. Também serão intensificadas ações contra poluição sonora e publicidade irregular, além da proteção às marcas patrocinadoras nas áreas com restrição comercial.

A Guarda Civil Municipal (GCM) atuará com cerca de 150 agentes para apoiar as ações de fiscalização, ordenamento e segurança do patrimônio público, garantindo o bem-estar dos participantes e a fluidez das atividades ao longo da festa.

Já a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) será responsável pelo ordenamento do espaço público, com fiscalização das atividades comerciais e atuação junto a ambulantes, priorizando o diálogo e o cumprimento das normas municipais. Dois postos operacionais serão montados no Largo da Mariquita e nas proximidades da Paróquia de Santana, servindo como base de apoio para as equipes em campo.

Durante os festejos, a Secretaria de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ) promoverá ações de conscientização sobre o combate à violência contra a mulher, por meio do Programa Alerta Salvador – Juntos pela Erradicação da Violência contra a Mulher. Serão distribuídas ventarolas informativas com o Violentômetro e o número do Botão Lilás, canal de atendimento via WhatsApp da Prefeitura. Os Centros de Referência e Atenção à Mulher e a Casa da Mulher Brasileira seguirão funcionando normalmente, com atendimento 24 horas.

Na área de manutenção, a Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman) realizou serviços como a construção do caramanchão para entrega dos presentes, pintura e reparos na Casa de Iemanjá, operação tapa-buracos, poda de árvores, limpeza de coqueiros e intervenções no sistema de drenagem. Também foram feitas melhorias em calçadas, ciclovia, balaustrada da orla e pintura da Igreja do Largo de Santana. A Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal) atuou na manutenção de monumentos e vistorias técnicas.

A limpeza urbana terá um esquema especial coordenado pela Limpurb, com 11 equipes e 275 agentes no dia da festa, além de caminhões, compactadores, triciclos e caminhões-pipa. O trabalho será intensificado antes, durante e após o evento, com ações de varrição, coleta de resíduos e lavagem dos espaços públicos.

A Diretoria de Serviços de Iluminação Pública (Dsip) concluiu serviços de manutenção e reforço da iluminação em 110 pontos do bairro do Rio Vermelho e instalou cerca de 150 refletores para ampliar a luminosidade durante a celebração. As equipes seguem realizando varreduras técnicas para corrigir possíveis pontos de sombreamento.

No campo das ações afirmativas, o Centro de Referência LGBT+ Vida Bruno funcionará em regime especial no dia da festa, oferecendo acolhimento e atendimentos psicossociais, jurídicos e educacionais, com apoio do Conselho Municipal LGBTQIA+ e atuação integrada com a Secretaria Municipal da Saúde.

Já a Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre) reforçará as ações de abordagem social com a população em situação de rua no circuito da festa, além de promover atividades de conscientização sobre o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), por meio da campanha Criança Não é Mão de Obra.

Mais recentes

Imagem - De Maria Bethânia a Beyoncé: músicas que celebram Iemanjá para incluir na sua playlist

De Maria Bethânia a Beyoncé: músicas que celebram Iemanjá para incluir na sua playlist
Imagem - Confira a previsão do tempo para Salvador nesta segunda-feira (2)

Confira a previsão do tempo para Salvador nesta segunda-feira (2)
Imagem - Dia de Iemanjá é feriado em Salvador? Veja o que diz a lei

Dia de Iemanjá é feriado em Salvador? Veja o que diz a lei

MAIS LIDAS

Imagem - Universo tem recado para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer e Virgem neste domingo (1ª de fevereiro)
01

Universo tem recado para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer e Virgem neste domingo (1ª de fevereiro)

Imagem - Campeão da Série B pelo Vitória vira protagonista de rival do Leão na Série A
02

Campeão da Série B pelo Vitória vira protagonista de rival do Leão na Série A

Imagem - Mara Maravilha é internada na UTI em São Paulo e fala em perseguições e ameaças
03

Mara Maravilha é internada na UTI em São Paulo e fala em perseguições e ameaças

Imagem - A capital brasileira que conseguiu reduzir calor extremo ao plantar mais de 1 milhão de árvores
04

A capital brasileira que conseguiu reduzir calor extremo ao plantar mais de 1 milhão de árvores