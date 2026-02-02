É HOJE

Festa de Iemanjá tem reforço em saúde, segurança e limpeza no Rio Vermelho

Objetivo é assegurar conforto aos participantes e minimizar impactos no entorno da festa

Esther Morais

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 06:39

Festa de Iemanjá em 2024 Crédito: Ana Albuquerque/Arquivo CORREIO

A Festa de Iemanjá, realizada nesta segunda-feira (2), no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, conta com uma operação especial da Prefeitura para garantir que a celebração ocorra com segurança, organização e respeito às tradições religiosas. Diversas secretarias e órgãos municipais estarão mobilizados para atender o público formado por baianos e turistas que participam do ritual em homenagem à Rainha do Mar.

A operação integrada envolve ações nas áreas de saúde, segurança, ordenamento urbano, fiscalização, limpeza, iluminação pública, manutenção da cidade, políticas para mulheres, assistência social e ações afirmativas. O objetivo é assegurar conforto aos participantes e minimizar impactos no entorno da festa.

Na área da saúde, o módulo de atendimento funcionará de forma ininterrupta até as 7h da terça-feira (3). O espaço contará com 10 leitos de observação e um leito de reanimação totalmente equipado para casos graves. A equipe será formada por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, assistente social e farmacêutico, além de uma ambulância completa para remoções, quando necessário.

A fiscalização ficará a cargo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur), que orientará comerciantes sobre a proibição da venda de bebidas em garrafas de vidro e atuará no combate a atividades irregulares. Também serão intensificadas ações contra poluição sonora e publicidade irregular, além da proteção às marcas patrocinadoras nas áreas com restrição comercial.

A Guarda Civil Municipal (GCM) atuará com cerca de 150 agentes para apoiar as ações de fiscalização, ordenamento e segurança do patrimônio público, garantindo o bem-estar dos participantes e a fluidez das atividades ao longo da festa.

Já a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) será responsável pelo ordenamento do espaço público, com fiscalização das atividades comerciais e atuação junto a ambulantes, priorizando o diálogo e o cumprimento das normas municipais. Dois postos operacionais serão montados no Largo da Mariquita e nas proximidades da Paróquia de Santana, servindo como base de apoio para as equipes em campo.

Durante os festejos, a Secretaria de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ) promoverá ações de conscientização sobre o combate à violência contra a mulher, por meio do Programa Alerta Salvador – Juntos pela Erradicação da Violência contra a Mulher. Serão distribuídas ventarolas informativas com o Violentômetro e o número do Botão Lilás, canal de atendimento via WhatsApp da Prefeitura. Os Centros de Referência e Atenção à Mulher e a Casa da Mulher Brasileira seguirão funcionando normalmente, com atendimento 24 horas.

Na área de manutenção, a Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman) realizou serviços como a construção do caramanchão para entrega dos presentes, pintura e reparos na Casa de Iemanjá, operação tapa-buracos, poda de árvores, limpeza de coqueiros e intervenções no sistema de drenagem. Também foram feitas melhorias em calçadas, ciclovia, balaustrada da orla e pintura da Igreja do Largo de Santana. A Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal) atuou na manutenção de monumentos e vistorias técnicas.

A limpeza urbana terá um esquema especial coordenado pela Limpurb, com 11 equipes e 275 agentes no dia da festa, além de caminhões, compactadores, triciclos e caminhões-pipa. O trabalho será intensificado antes, durante e após o evento, com ações de varrição, coleta de resíduos e lavagem dos espaços públicos.

A Diretoria de Serviços de Iluminação Pública (Dsip) concluiu serviços de manutenção e reforço da iluminação em 110 pontos do bairro do Rio Vermelho e instalou cerca de 150 refletores para ampliar a luminosidade durante a celebração. As equipes seguem realizando varreduras técnicas para corrigir possíveis pontos de sombreamento.

No campo das ações afirmativas, o Centro de Referência LGBT+ Vida Bruno funcionará em regime especial no dia da festa, oferecendo acolhimento e atendimentos psicossociais, jurídicos e educacionais, com apoio do Conselho Municipal LGBTQIA+ e atuação integrada com a Secretaria Municipal da Saúde.