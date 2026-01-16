ATÉ DOMINGO

Feira da Gestante tem peças a partir de R$ 3,99 e descontos de até 70% em Salvador

Evento gratuito no Shopping Bela Vista reúne expositores de todo o Brasil e concentra opções completas para o enxoval do bebê

Carol Neves

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 07:40

Feira do Gestante Crédito: Divulgação

A Feira da Gestante Salvador segue aberta ao público no Shopping Bela Vista até domingo (18). O evento, considerado um dos maiores do Brasil no segmento materno-infantil, reúne dezenas de expositores de diversas regiões do país e atrai famílias que se preparam para a chegada do bebê.

Com entrada gratuita, a feira concentra em um único espaço tudo o que é necessário para o enxoval, com descontos que chegam a 70%. Entre os produtos disponíveis estão kits de cueiro com paninhos de boca, tops de amamentação, mamadeiras, banheiras, carrinhos, acessórios, itens de decoração para o quarto infantil e saídas de maternidade.

Um dos diferenciais do evento são as saídas de maternidade com bordado feito na hora, que se destacam como um dos principais atrativos para o público. A proposta é facilitar o planejamento das famílias, especialmente no início do ano, período marcado por reorganização financeira e busca por economia.

Segundo dados do IBGE, a Bahia registra mais de 170 mil nascimentos por ano, o que reforça a importância de iniciativas que reúnem variedade, preços acessíveis e orientação em um único local.

“A Feira da Gestante foi pensada para acolher as famílias e tornar esse momento mais leve. Estar em Salvador é uma oportunidade de ajudar muitos pais a organizarem o enxoval com praticidade e bom custo-benefício”, dizem em nota os organizadores.

Além das oportunidades de compra, a edição em Salvador conta com um sorteio de R$ 1.000 em vale-compras, divulgado nas redes sociais oficiais da feira.

Serviço – Feira da Gestante Salvador

? Local: Shopping Bela Vista

? Entrada: Gratuita

? Horários:

• Quarta a sexta: 14h às 21h

• Sábado: 10h às 21h