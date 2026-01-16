PRONUNCIAMENTO

“É impossível achar isso normal. Já deu!”, diz ACM Neto após mortes e feridos na Lavagem do Bonfim

Vice-presidente nacional do União Brasil lamentou os episódios de violência em Salvador

Pombo Correio

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 08:54

ACM Neto lamenta mais um episódio de violência Crédito: Divulgação

O vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, usou as redes sociais nesta quinta-feira (15) para lamentar episódios de violência registrados no dia da Lavagem do Bonfim, em Salvador. Em uma postagem, Neto classificou o cenário como “de partir o coração” e destacou que a data deveria ser marcada por pedidos de paz, proteção e esperança.

“Terminar um dia como o de hoje dessa forma é de partir o coração. Lavagem do Bonfim, gente. Dia de pedir paz, proteção, saúde, esperança. Dia de renovar a fé em dias melhores. E a gente termina o dia sabendo que um policial, o Capitão Salomão, foi morto em uma tentativa de assalto e que sete pessoas foram baleadas durante a festa. É impossível não sentir revolta. É impossível não sentir tristeza. É impossível achar isso normal. Já deu”, escreveu.

A manifestação ocorre após a morte do capitão Salomão, da 18ª Companhia Independente de Polícia Militar, baleado durante um confronto com um assaltante na Avenida Contorno, em frente ao Bahia Marina. O policial chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O suspeito, identificado como Vitor Souza da Silva, conhecido como Índio, também foi morto na troca de tiros.

Durante a Lavagem do Bonfim, um homem foi morto e outras sete pessoas ficaram feridas na Avenida Jiquitaia, após uma discussão.