Suspeito de matar capitão da PM em Salvador estava em regime aberto e era membro de facção

Investigação aponta que jovem de 22 anos fazia parte do Comando Vermelho

Esther Morais

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 08:50

O homem de 22 anos suspeito de matar o capitão da Polícia Militar Osniésio Pereira Salomão durante uma tentativa de assalto, na noite de quinta-feira (15), em Salvador, estava em regime aberto após decisão judicial. O crime ocorreu na Avenida Lafayete Coutinho, conhecida como Contorno.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o suspeito foi identificado como Vitor Souza da Silva. Ele estava custodiado no Conjunto Penal de Lauro de Freitas, mas foi colocado em regime aberto após decisão da Justiça.

As apurações indicam que Vitor era membro do Comando Vermelho, facção criminosa envolvida com tráfico de drogas e armas, homicídios, lavagem de dinheiro, roubos e corrupção de menores.

As forças de segurança intensificaram as ações de inteligência para localizar o outro suspeito envolvido na morte do capitão da PM, que fugiu após o confronto.

Informações sobre o paradeiro do comparsa de Vitor Souza da Silva podem ser repassadas, com total sigilo, por meio do Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), pelo telefone 181. O anonimato é garantido por lei.

Crime aconteceu após saída de festa na região da Marina

Segundo informações da TV Bahia, o oficial saía a pé de uma festa realizada na região da Marina quando foi abordado por dois homens, por volta das 19h50, na Avenida Lafayette Coutinho, conhecida como Contorno.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o capitão é surpreendido pelos suspeitos. Ele tentou reagir e houve uma intensa troca de tiros. Durante o confronto, um dos assaltantes, de 22 anos, foi baleado e morreu. O segundo suspeito conseguiu fugir.

A 16ª CIPM foi acionada. O capitão Osniésio chegou a ser socorrido e levado para a UPA dos Barris, mas não resistiu aos ferimentos.