Ferro de R$ 50 e 3 litros de sabão por R$ 12: confira 15 ofertas da Black Friday da Ferreira Costa

Lojas em Salvador terão funcionamento estendido até o dia 29 de novembro

Larissa Almeida

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 07:00

Ofertas da Black Friday da Ferreira Costa Crédito: Larissa Almeida/CORREIO

Em mais de um mês de ofertas que integram a campanha da Black Friday, a Ferreira Costa já registrou aumento de 30% na procura por itens nas lojas que operam na Bahia. A maior busca, segundo pesquisa que fez com consumidores a respeito da intenção de compras, é para eletrônicos (71%), vestuário (59%), beleza (45%), produtos para casa (39%) e alimentação (32%).

Os preços baixos são o principal motivo que tem levado os clientes às lojas, bem como a qualidade dos produtos e o custo do frete, que tem impulsionado a venda online. Participando da Black Friday no Nordeste há 13 anos, a Ferreira Costa se consolidou como terceira maior loja no segmento de casa no e-commerce. Por conta disso, há ofertas disponíveis em todos os canais, conforme ressalta Flávia Chiva, gerente de marketing da Ferreira Costa.

“Temos visto empresas aproveitarem o momento da Black para comprarem em grande quantidade colchões, frigobares, TVs. Para o consumidor final, esse é o momento para preparar a casa para o final do ano. Nós nos fortalecemos muito em ofertas, sobretudo no setor de eletrodomésticos. No geral, temos descontos de até 60% e ações em todo os canais, inclusive em lives com influenciadores nas redes sociais e canais no WhatsApp”, detalha.

Para contemplar todos os clientes interessados, a megaoperação da Ferreira Costa vai contar com horário estendido até o dia 29 de novembro. Com isso, as lojas que fecham às 21h terão uma hora a mais de funcionamento, estendendo até 22h. A iniciativa, de acordo com Pedro Souto, gerente de lojas da Ferreira Costa dos Barris, visa ampliar a possibilidade de compra tendo em vista o fim de ano.

“Temos um mix de Natal enorme, com árvores a partir de R$ 109, papai noel e várias opções. Quem tem árvore antiga pode renovar a decoração, mudar a cor, ver a tendência para o ano, comprar flores. É também a oportunidade de arrumar a casa para receber a família e os amigos no final do ano”, pontua.

Confira 15 ofertas na Black Friday da Ferreira Costa:

1) TV TCL Qled 55 polegadas – R$ 2.099

2) Ar-condicionado 12 000 BTU Midea – R$ 1.999

3) Lava roupas Becker líquido de 3 litros (limitado a 4 por CPF) – R$ 11.99

4) Ducha Loren Shower Lorenzetti – R$ 99,90

5) Sofá retrátil e reclinável 2 lugares, 1.80 de comprimento – R$ 999,90 (oferta exclusiva para entrega)

6) Varal Chão com abas 182x102 Bianchini – R$ 89,90

7) Jogo de panelas 5 peças com revestimento cerâmico Brinox – R$ 348,90

8) Travesseiro 50x70 Soft Altenburg – R$ 29,90

9) Cuba de embutir Firenzi Emma BR – R$ 129,90

10) Assento sanitário almofadado DOME Oval Universal – R$ 29,90

11) Torneira para lavatório de mesa cromada Sigma – R$ 119,90

12) Cuba Inox Embutir e Sobrepor Docol Inox com dosador, cesto, tábua e válvula – R$ 799,90

13) Ferro de passar Elgin – R$ 49,90

14) MOP Água Zigzag seca rápido Bianchini – R$ 29,90