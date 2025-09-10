Acesse sua conta
Ferros-velhos de Salvador são alvo de operação da polícia

Arma e munições foram apreendidas

  Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 17:34

Operação é realizada em Salvador
Crédito: Divulgação

Foi deflagrada, na manhã desta quarta-feira (10), a operação Escudo Urbano com o objetivo de investigar crimes de furto, roubo e receptação de cabos de telefonia, hidrômetros e outros objetos, além de irregularidades fiscais e administrativas em ferros-velhos de Salvador. A ação integrada contou com o apoio da Polícia Civil e da Guarda Civil Municipal (GCM). 

Durante a operação em um ferro-velho na região da Sete Portas, as equipes encontraram um revólver calibre 32, diversos materiais de cobre, mobiliário urbano e outros itens de origem suspeita. Além disso, documentos foram recolhidos para serem investigados pela Polícia Civil, o que ajudará a identificar a origem dos materiais e a responsabilizar os envolvidos. O balanço final da operação ainda não foi divulgado. 

O coordenador de Polícia Judiciária de Salvador, delegado Marcos Tebaldi, destaca que os estabelecimentos investigados são pontos frequentes de receptação e comercialização de ilícitos. “A operação tem como foco pontos de venda de sucatas, considerando que são os principais destinos de objetos furtados ou roubados em comércios e residências”, pontuou.

Conforme o plano de ação, os agentes da GCM, em conjunto com a Polícia Civil, são os responsáveis pela etapa de segurança e isolamento da área. Eles fazem a aproximação inicial dos locais alvos da operação, isolam o perímetro e controlam o acesso de pessoas e veículos.

"Nossa participação na Operação Escudo Urbano demonstra o compromisso da Guarda Civil Municipal com a segurança pública e o ordenamento urbano. Ao atuar na linha de frente, garantindo a segurança e o isolamento das áreas, permitimos que os demais órgãos possam fiscalizar com tranquilidade e eficiência. A integração entre as esferas municipal e estadual é fundamental para o sucesso de ações como essa, que impactam positivamente a vida de toda a população de Salvador", explicou Marcelo Silva, inspetor da GCM. 

Além da GCM e da Polícia Civil, participaram da operação a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), responsável pela verificação de alvarás e licenças; as Secretarias da Fazenda (Municipal e Estadual), que fiscalizam a parte tributária e a origem dos produtos; e a Diretoria de Iluminação Pública, a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) e de Ordem Pública (Semop), que inspecionam o patrimônio público, além da Limpurb, que cuida da limpeza do local. 

