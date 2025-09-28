Acesse sua conta
Festa de San Gennaro reúne 20 mil pessoas no Rio Vermelho; veja imagens

Festival está na 6ª edição

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 18:56

Festa de San Gennaro
Festa de San Gennaro Crédito: Divulgação

Na tarde deste sábado (27), o Rio Vermelho se tornou, mais uma vez, palco da tradicional Festa de San Gennaro. Com origem em Nápoles, na Itália, o evento celebra o santo católico e reúne diferentes músicos e nomes da gastronomia. Esta foi a 6ª edição do evento criado por Valeska Chálabi e Celso Vieira, do Pasta em Casa, e levou 15 restaurantes para a celebração. Cerca de 20 mil pessoas foram à festa ao longo das 12 horas de programação gratuita.

Veja o que rolou na 6ª edição da Festa de San Gennaro

Os restaurantes presentes no festejo foram: Pasta em Casa, Forneria do Pasta em Casa, Alfredo’Ro, Crema Gelato Italiano, Casa Iryna, La Mássima, Bella Napoli, Vona, Genaro por Vini Figueira, Isola Cucina Italiana, Bottino, Di Lucca, Casa Chálabi, La Lupa e Manga.

Na programação musical e artística — com curadoria de Rose Lima e direção musical de Luciano Salvador Bahia — o destaque foi para a homenagem aos 40 anos do Axé Music, com shows de Gerônimo, Sarajane, Márcia Castro, Luciano Bahia, Aloísio Menezes, Robson Morais, DJ Roger N’Roll e performances de Sulivã Bispo e Maria Menezes. O espetáculo infantil da Cia. Brasil de Teatro também animou o público mirim. 

*Com informações do Alô Alô Bahia

Tags:

Salvador rio Vermelho Festa de san Gennaro

