Ficar hospedado no circuito do Carnaval pode custar até R$ 100 mil; veja as opções

Locações mais disputadas estão dentro e nos arredores dos circuitos Dodô (Barra–Ondina) e Osmar (Campo Grande)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 05:30

Carnaval de Salvador
Carnaval de Salvador Crédito: Reprodução

Faltando poucos dias para a largada da maior festa popular de rua do país, Salvador já se prepara para receber turistas de todas as partes. Mas curtir o Carnaval pertinho do circuito tem outro sabor. Para se hospedar em imóveis localizados nas imediações ou até mesmo dentro do circuito, desde a abertura oficial, na quinta-feira (12), até a Quarta-feira de Cinzas (18), o custo pode chegar a até R$ 100 mil.

As locações mais disputadas estão dentro e nos arredores dos circuitos Dodô (Barra–Ondina) e Osmar (Campo Grande), além de imóveis no Centro Histórico de Salvador. Os valores variam conforme a localização e os serviços exclusivos oferecidos durante o período, como condomínios fechados, segurança privada, limpeza diária e estrutura para receber grupos maiores.

Veja valores de acomodações perto dos circuitos do Carnaval de Salvador

Apartamento a 200 m do Circuito Barra/Ondina, no Airbnb, por R$ R$ 100.285,00 por Reprodução/ Airbnb
Duplex 4/4 Piscina e Staff próximo ao Circuito Barra/Ondina, no Airbnb, por R$ R$ 76.607,00 por Reprodução/ Airbnb
Apartamento 4/4 próximo ao Circuito Barra/Ondina, no Airbnb, por R$ R$ 62.330,00 por Reprodução/ Airbnb
Apartamento 1/4 no Circuito Barra/Ondina em frente ao Farol da Barra, no Airbnb, por R$ 15.438,00 por Reprodução/ Airbnb
Apartamento 1/4 no Circuito Barra/Ondina, no Airbnb, por R$ 12.980,00 por Reprodução/ Airbnb
Apartamento com vista panorâmica 3/4 próximo ao Circuito Campo Grande, no Airbnb, por R$ R$ 13.174,00 por Reprodução/ Airbnb
Loft no Corredor da Vitória próximo ao Circuito Campo Grande, no Airbnb, por R$ R$ 7.290,00 por Reprodução/ Airbnb
Cobertura a 420 m do Circuito Barra/Ondina, no Airbnb, por R$ R$ 63.375,00 por Reprodução/ Airbnb
Apartamento 1/4 no Circuito Barra/Ondina no Mirante da Barra, no Airbnb, por R$ 42.998,00 por Reprodução/ Airbnb
Apartamento 2/4 no Circuito Barra/Ondina próximo ao Farol da Barra, no Airbnb, por R$ 29.951,00 por Reprodução/ Airbnb
partamento 1/4 no Circuito Campo Grande, no Airbnb, por R$ 8.775,00 por Reprodução/ Airbnb
Studio Vitória no Circuito Campo Grande, no Airbnb, por R$ R$ 10.656,00 por Reprodução/ Airbnb
Apartamento a 200 m do Circuito Barra/Ondina, no Airbnb, por R$ R$ 100.285,00 por Reprodução/ Airbnb

