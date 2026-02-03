FESTA POPULAR

Ficar hospedado no circuito do Carnaval pode custar até R$ 100 mil; veja as opções

Locações mais disputadas estão dentro e nos arredores dos circuitos Dodô (Barra–Ondina) e Osmar (Campo Grande)

Elaine Sanoli

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 05:30

Carnaval de Salvador Crédito: Reprodução

Faltando poucos dias para a largada da maior festa popular de rua do país, Salvador já se prepara para receber turistas de todas as partes. Mas curtir o Carnaval pertinho do circuito tem outro sabor. Para se hospedar em imóveis localizados nas imediações ou até mesmo dentro do circuito, desde a abertura oficial, na quinta-feira (12), até a Quarta-feira de Cinzas (18), o custo pode chegar a até R$ 100 mil.

As locações mais disputadas estão dentro e nos arredores dos circuitos Dodô (Barra–Ondina) e Osmar (Campo Grande), além de imóveis no Centro Histórico de Salvador. Os valores variam conforme a localização e os serviços exclusivos oferecidos durante o período, como condomínios fechados, segurança privada, limpeza diária e estrutura para receber grupos maiores.