Fila do ferry-boat em Salvador já passa de 3h na manhã desta terça (30)

Espera em Itaparica é de até 50 minutos

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 06:55

Fila ferry-boat ultrapassou as quatro horas
Fila do ferry-boat  Crédito: Marina Silva/CORREIO

A fila para embarque de veículos no sistema ferry-boat em Salvador ultrapassa três horas na manhã desta terça-feira (30). Já no terminal de Bom Despacho, em Itaparica, a espera é de até 50 minutos. As informações são do Filômetro, com última atualização às 6h34.

Segundo a Internacional Travessias Salvador, seis embarcações estão em operação nesta manhã: Anna Nery, Dorival Caymmi, Maria Bethânia, Pinheiro, Rio Paraguaçu e Zumbi dos Palmares. Juntas, elas somam capacidade para mais de 5 mil passageiros e cerca de 425 veículos por viagem.

O sistema ferry-boat costuma registrar aumento significativo na demanda neste período por conta do fluxo de passageiros e motoristas que seguem para a Ilha de Itaparica e o Baixo Sul durante as festas de fim de ano.

A ITS (Internacional Travessias Salvador) informa que a Operação Especial de Réveillon segue em andamento até o dia 7 de janeiro, com funcionamento ininterrupto desta terça-feira (30) para quarta-feira (31) no Terminal São Joaquim, em Salvador, e de domingo (4) para segunda-feira (5) no Terminal de Bom Despacho, em Itaparica. A medida busca garantir maior fluidez e ampliar as opções para os usuários que utilizam o sistema ferry-boat durante o período de festas de fim de ano.

Para reforçar a operação, a empresa disponibilizou 420 vagas extras de Hora Marcada para veículos e pedestres. Deste total, 180 vagas adicionais estão destinadas às saídas de Salvador entre esta terça (30) e quarta-feira (31), com 30 vagas extras por viagem. Para o retorno após o Réveillon, serão oferecidas 240 vagas a mais, distribuídas entre sábado (3) e segunda-feira (5).

As vagas extras estão à venda no site da ITS.

