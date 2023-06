Fotógrafa Mbeni Waré, filha de Ailton Krenak, morre aos 38 anos em Salvador

. Crédito: Reprodução

A fotógrafa Mbeni Waré Costa Lacerda, 38 anos, morreu em Salvador neste domingo (11). Mbeni era filha do líder indígena Ailton Krenak e da indigenista Rosa Costa. Ela também era militante da causa indígena e estudante do Bacharelado Interdisciplinar em Artes da Universidade Federal da Bahia (Ufba). Ela estava internada no Hospital São Rafael, onde investigava a possibilidade de um câncer no fígado.

De acordo com um amigo da fotógrafa que preferiu não ter a identidade revelada, Mbeni descobriu que precisaria passar por uma cirurgia no fígado no dia 1º de junho. Uma semana depois, na quinta-feira (8), ela fez a cirurgia e teve complicações no pós-operatório, vindo a falecer por volta das 10h do último domingo.

Antes de sua morte, ela pediu que no seu velório houvesse a presença de um diácono, uma vez que era católica. "Ela preparou a gente para a morte dela. Não sabendo que ia morrer, mas já pensando que talvez isso pudesse acontecer. Deu orientações de como deveria ser o cuidado com a mãe dela e, no hospital, antes de fazer a cirurgia, ela deu todos os detalhes de como queria que fosse o sepultamento dela. Nós achamos uma loucura, porque acreditávamos que ela voltaria conosco", relatou outro amigo, que também não quis ter seu nome divulgado.

Mbeni também pediu que seus órgãos fossem doados. Atendendo ao pedido, a família já doou as córneas e o ato foi encarado com bastante simbolismo pelos amigos em razão do olhar sensível que a fotógrafa tinha na sua jornada profissional. "Ela era uma pessoa incrível, cuidadosa, generosa e muito afetuosa. Ela era luz e é encantada agora. Eu encaro a passagem dela como um momento de aprendizado", completou o amigo.

Engajada com as artes visuais, Mbeni era bacharela em Cinema e Audiovisual pela Universidade Federal do Recôncavo (UFRB) e também iniciou os estudos em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela Unijorge, mas trancou o curso no ano de 2006. Nos últimos meses, ela estava se dedicando a um de documentário sobre arte indígena, que não chegou a ser concluído.

Diretor audiovisual, Igor Pena estava dando suporte ao projeto e disse ter sido pego de surpresa pela notícia da morte da amiga. "Foi muito de surpresa, ninguém esperava. Ela passou o último Natal na minha casa, são muitas memórias juntos. Mbeni era incapaz de fazer mal a alguém. Ela não era beligerante, era altamente doce", definiu.

Em nota, o Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Professor Milton Santos (Ihac) lamentou a perda e lembrou que Mbeni participava do Grupo de Pesquisa em Ecologia Política. "Mbeni nos brindou em vida com afeto e força. Nossos sentimentos aos familiares e amigos. Mbeni, presente!", diz o texto.

Integrantes do Projeto Culturas de Antirraciscmo na América Latina (Carla), da Ufba, também divulgaram uma nota de pesar. "Fez a passagem deixando um vazio em nossos corações", diz o texto. "Nossas sinceras condolências à família e amigos nesse momento difícil. Que encontrem conforto nas lembranças e no amor que deixou como legado".

Essa mesma nota foi reproduzida pelo perfil de Ailton nas redes sociais.