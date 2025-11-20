Funcionário é preso ao tentar fugir após furtar R$ 3,3 mil em peças de empresa em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 20 de novembro de 2025 às 10:41
Militares da 9ª Companhia Independente (CIPM) prenderam um funcionário de uma empresa de Campinas de Pirajá, em Salvador, para a delegacia, nesta quarta-feira (19), após ele ser apontado como autor de um furto dentro do próprio local de trabalho. A ocorrência foi registrada na unidade policial competente, informou a PM.
De acordo com a corporação, representantes da empresa procuraram a PM depois de identificarem, por meio de imagens internas, que o trabalhador retirava itens do estoque e os guardava em uma mochila. Quando a guarnição chegou, o suspeito já havia deixado o estabelecimento e tentava fugir, mas acabou localizado.
Durante a abordagem, os policiais encontraram dois modelos de fechaduras eletrônicas, cada uma avaliada em R$ 1.435,00, além de uma torneira de inox estimada em R$ 519,90. Ao todo, o material apreendido soma R$ 3.389,90.
Todo material recuperado também foi levado para a delegacia.