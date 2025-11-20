CRIME

Funcionário é preso ao tentar fugir após furtar R$ 3,3 mil em peças de empresa em Salvador

Material foi recuperado pela PM

Carol Neves

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 10:41

Material recuperado Crédito: Divulgação

Militares da 9ª Companhia Independente (CIPM) prenderam um funcionário de uma empresa de Campinas de Pirajá, em Salvador, para a delegacia, nesta quarta-feira (19), após ele ser apontado como autor de um furto dentro do próprio local de trabalho. A ocorrência foi registrada na unidade policial competente, informou a PM.

De acordo com a corporação, representantes da empresa procuraram a PM depois de identificarem, por meio de imagens internas, que o trabalhador retirava itens do estoque e os guardava em uma mochila. Quando a guarnição chegou, o suspeito já havia deixado o estabelecimento e tentava fugir, mas acabou localizado.

Durante a abordagem, os policiais encontraram dois modelos de fechaduras eletrônicas, cada uma avaliada em R$ 1.435,00, além de uma torneira de inox estimada em R$ 519,90. Ao todo, o material apreendido soma R$ 3.389,90.