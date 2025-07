SALVADOR

Guarda Civil remove carro abandonado há mais de três dias na Av. Vasco da Gama

Veículo foi encaminhado para a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos

Uma equipe do Grupamento de Rondas da Capital (Rondac) da Guarda Civil Municipal de Salvador removeu, na manhã deste sábado (26), um carro que estava abandonado há mais de três dias, na Avenida Vasco da Gama. >

De acordo com a Guarda Civil, a equipe estava em rondas preventivas nas proximidades do Hospital Mater Dei, quando foi acionada por populares, que relataram a situação do veículo. >