Hoje tem música no metrô: 'Trilhos do Verão' transforma a Estação Rodoviária em palco

Tici Marques e Marquinhos Percuteria se apresentam

Carol Neves

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 14:02

Tici Marques e Marquinhos Percuteria se apresentam Crédito: Divulgação

A Estação Rodoviária será novamente tomada pela música baiana nesta sexta-feira (16), quando acontece a segunda edição do projeto “Trilhos do Verão”. A partir das 17h, o público que circula pelo metrô poderá acompanhar gratuitamente o show da cantora Tici Marques, acompanhada pelo percussionista Marquinhos Percuteria.

A iniciativa, promovida pelo Metrô Bahia, teve sua estreia no dia 9 de janeiro e seguirá com apresentações em todas as sextas-feiras deste mês. A proposta é transformar o sistema metroviário em um espaço cultural, aproximando a música do cotidiano de quem utiliza o transporte.

Durante os eventos, a estação ganha um clima de encontro e descontração, com a trilha sonora envolvendo passageiros e visitantes. Para tornar a experiência ainda mais acolhedora, mesas decoradas são disponibilizadas para quem acompanha as apresentações enquanto aguarda ou segue viagem.