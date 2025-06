CRIME

Homem com colete à prova de balas é morto a tiros na orla da Boca do Rio

Polícia investiga o caso

Um homem foi encontrado morto com marcas de disparos de arma de fogo na Avenida Yemanjá, no bairro da Boca do Rio, em Salvador, na madrugada desta quarta-feira (11). De acordo com a Polícia Militar, agentes da 39ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados para verificar a ocorrência e localizaram a vítima já sem vida.>