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Homem é preso após matar ex-companheira e esconder corpo debaixo da cama em Salvador

Crime ocorreu em 2024; suspeito foi localizado na segunda (23)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 24 de março de 2026 às 12:02

Recepcionista foi encontrada morta dentro de casa após dois dias desaparecida Crédito: Reprodução/Redes sociais

Um homem de 46 anos, investigado por feminicídio, foi preso na manhã de segunda-feira (23), em Salvador. Ele, cuja identidade não foi divulgada, é suspeito de matar a ex-companheira, Camila Sampaio Rodrigues, de 33 anos, e esconder o corpo da vítima debaixo da cama.

O crime aconteceu em outubro de 2024, no bairro de Cidade Nova. De acordo com as investigações conduzidas pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS), a vítima foi morta a golpes de faca dentro da própria residência.

A prisão foi realizada na sede da 12ª Delegacia Territorial (DT/Itapuã), após mandado de prisão temporária expedido pelo 2º Tribunal do Júri da Comarca de Salvador. O suspeito está custodiado na Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter).

Baralho Lilás

Baralho identifica principais foragidos da Bahia por SSP/BA
Baralho identifica principais foragidos da Bahia por SSP/BA
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Baralho identifica principais foragidos da Bahia por SSP/BA

Relembre o caso

O corpo de Camila Sampaio Rodrigues foi encontrado dentro da casa onde morava, na rua Dois de Fevereiro, em Cidade Nova, após familiares estranharem seu desaparecimento.

A recepcionista estava sem dar notícias desde quando retornou de uma viagem para Boipeba. Preocupados com a ausência e o fato de ela não ter comparecido ao trabalho, parentes foram até o imóvel.

No local, o corpo foi localizado após a cama ser arrastada. Segundo a perícia, a vítima apresentava sinais de violência, com indícios de estrangulamento e ferimentos causados por arma branca. Vizinhos relataram ter ouvido pedidos de socorro nos dias anteriores ao crime.

Familiares informaram ainda que Camila não mantinha mais um relacionamento com o suspeito, mas havia permitido que ele permanecesse em sua casa por estar desempregado. À época, ele fugiu e era considerado foragido.

Tags:

Crime Feminicído

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