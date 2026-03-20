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Homem é preso após roubar passageira no metrô de Salvador

Crime ocorreu dentro de vagão no bairro do Imbuí com uso de arma de fogo

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 20 de março de 2026 às 11:02

Metrô de Salvador
Metrô de Salvador Crédito: Divulgação

Um homem de 28 anos foi preso na quinta-feira (19), no município de Catu, na Região Metropolitana de Salvador, suspeito de roubar uma passageira dentro do metrô da capital baiana.

De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu no dia 29 de dezembro de 2025, dentro de um vagão na região do bairro do Imbuí. O suspeito teria agido com outro homem e, utilizando uma arma de fogo, roubou o celular da vítima.

Metrô Bahia

Metrô Bahia por Divulgação/ CCR Metrô
Juliana Romão, nova diretora do Metrô Bahia por Divulgação
Metrô Bahia por Divulgação/ CCR
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Metrô Bahia por Divulgação/ CCR Metrô

A prisão foi realizada no âmbito da Operação Trilho Seguro, que combate crimes patrimoniais no transporte público. As investigações foram conduzidas pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), com apoio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), que identificou o paradeiro do suspeito após análise e cruzamento de dados.

Durante a ação, um aparelho celular foi apreendido e será submetido à perícia para auxiliar no aprofundamento das investigações.

O homem foi encaminhado à Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde teve o mandado de prisão preventiva cumprido. Ele permanece custodiado e à disposição da Justiça.

Em nota, a CCR Metrô Bahia informou que atua de forma integrada com a Secretaria da Segurança Pública da Bahia e com a Polícia Civil, destacando que o compartilhamento de informações e imagens do sistema foi fundamental para a elucidação do caso.

Tags:

Metrô

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