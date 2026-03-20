SEGURANÇA

Homem é preso após roubar passageira no metrô de Salvador

Crime ocorreu dentro de vagão no bairro do Imbuí com uso de arma de fogo

Esther Morais

Publicado em 20 de março de 2026 às 11:02

Metrô de Salvador Crédito: Divulgação

Um homem de 28 anos foi preso na quinta-feira (19), no município de Catu, na Região Metropolitana de Salvador, suspeito de roubar uma passageira dentro do metrô da capital baiana.



De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu no dia 29 de dezembro de 2025, dentro de um vagão na região do bairro do Imbuí. O suspeito teria agido com outro homem e, utilizando uma arma de fogo, roubou o celular da vítima.

Metrô Bahia 1 de 6

A prisão foi realizada no âmbito da Operação Trilho Seguro, que combate crimes patrimoniais no transporte público. As investigações foram conduzidas pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), com apoio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), que identificou o paradeiro do suspeito após análise e cruzamento de dados.

Durante a ação, um aparelho celular foi apreendido e será submetido à perícia para auxiliar no aprofundamento das investigações.

O homem foi encaminhado à Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde teve o mandado de prisão preventiva cumprido. Ele permanece custodiado e à disposição da Justiça.