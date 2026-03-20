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Polícia mira clínica clandestina após mulher quase morrer em cirurgia de R$ 250 na Bahia

Estabelecimento está localizado em Paulo Afonso

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 20 de março de 2026 às 12:32

Clínica clandestina é alvo de operação
Clínica clandestina é alvo de operação Crédito: Polícia Civil

Uma clínica clandestina de Paulo Afonso, no interior da Bahia, foi alvo de operação da Polícia Civil na quinta-feira (19). O estabelecimento é investigado pelo crime de exercício ilegal da medicina.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações tiveram início após denúncia de uma mulher, que teria se submetido a um procedimento cirúrgico no local pelo valor de R$ 250 e apresentou complicações graves, incluindo hemorragia severa e risco de morte.

Durante a ação, foram apreendidos bisturis elétricos, instrumentos para sutura e equipamentos utilizados em procedimentos invasivos, incompatíveis com a atividade de esteticista. Além de medicamentos de uso restrito e controlado, como anestésicos locais e substâncias para preenchimento facial e corporal, utilizados sem autorização sanitária ou habilitação profissional.

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Além do exercício ilegal da medicina, foram identificados indícios da prática de crime previsto no artigo 273 do Código Penal, relacionado à manipulação e uso irregular de substâncias de uso terapêutico ou medicinal.

O material apreendido foi encaminhado à unidade policial e, posteriormente, será submetido à perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT). 

Tags:

Polícia Clínica

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