Hospital Roberto Santos está com estoque de sangue em nível crítico; saiba como doar

Estoque do tipo sanguíneo B negativo está zerado na unidade de saúde

Maysa Polcri

Publicado em 27 de maio de 2025 às 13:52

Apenas 31 bolsas estão disponíveis na unidade Crédito: Divulgação

O Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), em Salvador, está com estoque crítico em seu banco de sangue. A unidade divulgou, nesta terça-feira (27), que restam apenas 31 bolsas disponíveis - quantidade muito abaixo do necessário para atender a demanda do HGRS. O hospital é referência em atendimentos de alta complexidade na Bahia. >

A situação mais preocupante é a dos estoques de O negativo, A negativo e AB negativo, que estão com apenas uma bolsa de reserva. O tipo B negativo está totalmente zerado, segundo a coordenadora do Banco de Sangue do HGRS, Tatiara Veloso. >

"Vale ressaltar o perfil do HGRS, que é alta complexidade, composto por Centro de Hemorragia Digestiva, serviço de hemodiálise, realiza cirurgias de alto risco diariamente, sem contar o serviço de oncohematologia que utiliza cerca oito bolsas de sangue por dia", diz a unidade. >

Interessados em doar podem comparecer na Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado da Bahia (Hemoba), localizada no subsolo do Hospital Geral Roberto Santos, na rua Direta do Saboeiro, no Cabula. O posto de coleta funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.>

Requisitos para doar sangue

Estar em boas condições de saúde e pesar acima de 50 kg;>

Apresentar documento original com foto, emitido por órgão oficial e válido em todo o território nacional;>

Ter entre 16 e 69 anos de idade, sendo que menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável legal;>