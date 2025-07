EDUCAÇÃO

Prêmio universitário levará estudante do Nordeste à China; veja como participar

Processo seletivo é destinado para universitários de 18 a 34 anos

O “Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário”, do Na Prática, levará um estudante de cada região do Brasil à China. O projeto tem o objetivo de apoiar e dar visibilidade a jovens que, mesmo antes do diploma, se destacam como empreendedores, na vanguarda de pesquisas, inovação em estágios ou em atuações em causas sociais. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas neste link até o dia 15 de setembro. >