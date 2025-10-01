Idosa é flagrada com 9,5 mil comprimidos de remédio abortivo no Aeroporto de Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 1 de outubro de 2025 às 12:47
A Receita Federal apreendeu 9,5 mil comprimidos do medicamento Cytotec durante operação de fiscalização aduaneira realizada no Aeroporto Internacional de Salvador, na terça-feira (30). A ação ocorreu após a seleção prévia de uma passageira de 70 anos, natural de Alagoinhas (BA), que desembarcava no país pelo voo TAP 29, vindo de Lisboa.
De acordo com informações da Receita Federal, a passageira foi selecionada com base em critérios de análise de risco. A identificação foi confirmada por meio do Sistema de Reconhecimento Facial, o que permitiu o direcionamento da bagagem para inspeção por imagem. Os comprimidos do medicamento, cuja comercialização é proibida no Brasil, foram encontrados durante a fiscalização.
O Cytotec, que contém a substância misoprostol, é conhecido por seu uso como indutor de aborto, sendo permitido apenas em ambientes hospitalares devidamente autorizados. "A venda clandestina desse medicamento representa grave risco à saúde pública, além de configurar infração sanitária e penal", diz a Receita.
Apreensões realizadas no Aeroporto de Salvador
No último sábado (27), outra inspeção da Receita Federal localizou 8,7 quilos de haxixe no Aeroporto de Salvador. A passageira, de 26 anos, também havia desembarcado de um voo de Lisboa, em Portugal, com destino final em Florianópolis (SC). Mais de 50 pacotes da droga estavam no fundo falso de uma mala que ela carregava.