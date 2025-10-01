Acesse sua conta
Idosa é flagrada com 9,5 mil comprimidos de remédio abortivo no Aeroporto de Salvador

Medicamentos foram encontrados durante fiscalização

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 12:47

Medicamento abortivo é localizado no Aeroporto de Salvador
Medicamento abortivo é localizado no Aeroporto de Salvador Crédito: Divulgação

A Receita Federal apreendeu 9,5 mil comprimidos do medicamento Cytotec durante operação de fiscalização aduaneira realizada no Aeroporto Internacional de Salvador, na terça-feira (30).  A ação ocorreu após a seleção prévia de uma passageira de 70 anos, natural de Alagoinhas (BA), que desembarcava no país pelo voo TAP 29, vindo de Lisboa.

De acordo com informações da Receita Federal, a passageira foi selecionada com base em critérios de análise de risco. A identificação foi confirmada por meio do Sistema de Reconhecimento Facial, o que permitiu o direcionamento da bagagem para inspeção por imagem. Os comprimidos do medicamento, cuja comercialização é proibida no Brasil, foram encontrados durante a fiscalização.

O Cytotec, que contém a substância misoprostol, é conhecido por seu uso como indutor de aborto, sendo permitido apenas em ambientes hospitalares devidamente autorizados. "A venda clandestina desse medicamento representa grave risco à saúde pública, além de configurar infração sanitária e penal", diz a Receita. 

Apreensões realizadas no Aeroporto de Salvador

Medicamento abortivo é localizado no Aeroporto de Salvador por Divulgação
Mais de 50 pacotes da droga foram apreendidos por Receita Federal
Homem escondeu medicamentos debaixo da roupa por Divulgação/Receita Federal
Mulher levava medicamentos amarrados às pernas por Divulgação
Cocaína diluída encontrada em nove frascos de shampoo no aeroporto de Salvador por Divulgação
1 de 5
Medicamento abortivo é localizado no Aeroporto de Salvador por Divulgação

No último sábado (27), outra inspeção da Receita Federal localizou 8,7 quilos de haxixe no Aeroporto de Salvador. A passageira, de 26 anos, também havia desembarcado de um voo de Lisboa, em Portugal, com destino final em Florianópolis (SC). Mais de 50 pacotes da droga estavam no fundo falso de uma mala que ela carregava. 

