APREENSÃO

Idosa é flagrada com 9,5 mil comprimidos de remédio abortivo no Aeroporto de Salvador

Medicamentos foram encontrados durante fiscalização

Maysa Polcri

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 12:47

Medicamento abortivo é localizado no Aeroporto de Salvador Crédito: Divulgação

A Receita Federal apreendeu 9,5 mil comprimidos do medicamento Cytotec durante operação de fiscalização aduaneira realizada no Aeroporto Internacional de Salvador, na terça-feira (30). A ação ocorreu após a seleção prévia de uma passageira de 70 anos, natural de Alagoinhas (BA), que desembarcava no país pelo voo TAP 29, vindo de Lisboa.

De acordo com informações da Receita Federal, a passageira foi selecionada com base em critérios de análise de risco. A identificação foi confirmada por meio do Sistema de Reconhecimento Facial, o que permitiu o direcionamento da bagagem para inspeção por imagem. Os comprimidos do medicamento, cuja comercialização é proibida no Brasil, foram encontrados durante a fiscalização.

O Cytotec, que contém a substância misoprostol, é conhecido por seu uso como indutor de aborto, sendo permitido apenas em ambientes hospitalares devidamente autorizados. "A venda clandestina desse medicamento representa grave risco à saúde pública, além de configurar infração sanitária e penal", diz a Receita.

