CRIME

Jovem é executado a tiros na Fazenda Grande do Retiro

Vítima morreu no local sem chance de defesa

Wendel de Novais

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 08:19

Jovem foi morto na Travessa Durval Farias Crédito: Reprodução

Um jovem foi executado à luz do dia na região do Calafate, no bairro da Fazenda Grande do Retiro, em Salvador, na tarde de quarta-feira (6). Segundo informações iniciais, a vítima, que ainda não foi identificada, foi surpreendida por homens armados e acabou virando alvos de disparos, sem qualquer chance de defesa.

O caso foi registrado na Travessa Durval Farias e, de acordo com a Polícia Militar da Bahia (PM-BA), uma viatura da 9ª Companhia Independente (CIPM) foi deslocada para o local, mas encontrou a vítima no chão, ferida e sem sinais vitais. Por conta da morte, os policiais isolaram a área do crime.

Em seguida, o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realização de perícia e remoção do corpo do local. Procurada, a Polícia Civil da Bahia informou que o caso foi registrado pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS) para esclarecer as circunstâncias, autoria e motivação do crime.