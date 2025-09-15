EDUCAÇÃO

Jovens de Salvador recebem tablet novo e certificação ao concluir 1ª fase do Geração SSA

Programa da Prefeitura que oferece qualificação profissional e empreendedora está com vagas abertas

Carol Neves

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 12:41

Bruno Reis entrega certificação Crédito: Betto Jr./ Secom PMS

Quatrocentos jovens de Salvador celebraram, nesta segunda-feira (15), a conclusão da primeira fase do programa Geração SSA, iniciativa da Prefeitura em parceria com a Escola do Caos. Além do certificado de conclusão, cada participante recebeu um tablet para auxiliar nos estudos. Voltado para pessoas de 16 a 25 anos, o programa oferece formação profissional e empreendedora em seis áreas: construção civil, saúde, varejo, logística, arte e entretenimento. O curso tem duração de até seis meses e combina aulas presenciais e virtuais.

Durante a cerimônia de entrega de certificados no Doca 1, no Comércio, o prefeito Bruno Reis destacou que o Geração SSA atende tanto jovens que desejam empreender quanto aqueles que buscam oportunidades no mercado formal. Ele lembrou que estão abertas inscrições para mais 3,7 mil vagas na próxima fase do programa.

“Fomos buscar a Escola do Caos, referência nacional em formação e parceira de grandes empresas como Google e Itaú, que aceitou o desafio de atuar pelo poder público pela primeira vez para qualificar os nossos jovens. A segunda etapa começa agora, e tenho certeza de que eles estarão preparados para as novas exigências do mercado de trabalho, incluindo tecnologia, inovação e inteligência artificial”, afirmou Bruno Reis.

Durante os cursos, os participantes tiveram contato com disciplinas como soft skills, competências socioemocionais, empreendedorismo e networking, além de desenvolver projetos práticos avaliados por representantes da Associação Baiana de Recursos Humanos (ABRH) e empregadores convidados. “Estamos preparando a juventude para as novas exigências do mercado, capacitando os jovens de Salvador para oportunidades atuais e futuras”, completou o prefeito.

A vice-prefeita e secretária municipal de Cultura e Turismo, Ana Paula Matos, reforçou o impacto do programa para a cidade. “Investir na nossa juventude é investir no futuro de Salvador. Cada jovem tem valor e potencial, e o Geração SSA abre portas, derruba barreiras e amplia horizontes”, disse. Ela acrescentou que capacitar os jovens transforma vidas individuais e comunitárias, promovendo uma cidade inclusiva e inovadora.

Para a diretora de Trabalho e Qualificação da Semdec, Cris Moura, o programa oferece perspectivas concretas para o futuro profissional da juventude. “São jovens inovadores e empreendedores, agora com mais ferramentas para decidir como gerar renda e construir suas carreiras. A qualificação é o caminho para isso, e o Simm apoia a intermediação para o mercado de trabalho, corrigindo lacunas de preparo técnico e comportamental”, explicou.

Felipe Bragatto, diretor da Escola do Caos, ressaltou o alcance do programa desde 2024, com mais de 9 mil acessos ao aplicativo Geração SSA e 4,2 mil jovens convidados para participar. “É gratificante perceber o potencial desses jovens e confirmar que o programa é único e inovador, permitindo que todos façam a diferença”, destacou.

Os próprios participantes também compartilharam experiências. Sara Cavalcante, de 22 anos, destacou a importância do autoconhecimento e do aprendizado sobre comportamento profissional. Já Leandro Matos, de 19 anos e estudante de Nutrição, afirmou que a formação reforçou sua escolha profissional e elogiou o tablet como incentivo para continuar estudando.