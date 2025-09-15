Acesse sua conta
Cantor denuncia agressão da polícia contra criança em festa de Salvador: 'Não dou valor'

Menino de 11 anos teve ferimento na cabeça durante show

  Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 13:59

Policiais foram flagrados agredindo moradores em Salvador
Policiais foram flagrados agredindo moradores em Salvador Crédito: Reprodução

A Lavagem do Coroado, realizada no bairro de São Marcos, em Salvador, foi marcada por momentos de tensão na noite de domingo (14). Policiais militares foram flagrados agredindo moradores, e o caso foi denunciado pelo cantor Oh Polêmico, que se apresentava em um trio elétrico. O artista revelou que um menino de 11 anos precisou de atendimento médico após ser ferido na confusão.

Oh Polêmico contou que o garoto foi socorrido pela produção do artista e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Marcos. "A criança apanhou e começou a pedir ajuda no trio, com a cabeça sangrando. Levamos na UPA porque a criança se perdeu dos parentes. Levou uma pancada na cabeça. Ficou com a cabeça toda aberta", denunciou o cantor, em vídeo publicado no Instagram após o show. O artista compartilhou uma foto do menino com a cabeça enfaixada. 

A Lavagem do Coroado acontece desde a década de 1970 em São Marcos e surgiu como comemoração do aniversário do Conjunto Antônio Carlos Magalhães, conhecido como Coroado. Um morador que esteve na festa na noite de domingo (14) confirmou que foliões foram agredidos durante o show. "Não sou de criticar a ação da polícia, mas o que eles fizeram ontem aqui foi muito errado. Policial agredindo morador que não estava fazendo nada de errado", comentou. Um procedimento foi instaurado pela Polícia Militar (PM) para apurar o caso. 

Nas imagens que circulam nas redes sociais, policiais aparecem usando cassetetes contra foliões. Alguns caem no chão após serem atingidos. "Fico chateado demais com essas paradas, não dou valor. Eu fico atento no meu show, não gosto que role briga. Quando rola qualquer tumulto, já dou ideia para parar. Mas tá vendo a criança e vai passar por cima", falou o cantor Oh Polêmico. 

Policiais são flagrados agredindo foliões em Salvador

Nesta segunda-feira (15), Oh Polêmico esteve no bairro de Pau da Lima, onde a família mora. O menino, que precisou levar quatro pontos na cabeça, recebeu alta e se recupera em casa. 

O que diz a polícia 

A Polícia Militar informou que instaurou procedimento apuratório para analisar a conduta de policiais militares registrada nas imagens que circularam nas redes sociais durante a Lavagem do Coroado, no bairro de São Marcos, em Salvador.

"As acusações de comportamento que eventualmente se afastem dos protocolos e da técnica policial serão devidamente apuradas, observando os trâmites legais e assegurando o direito ao contraditório e à ampla defesa dos envolvidos", afirma a corporação, em nota. A PM disse ainda que não compactua com ações de violência. "A corporação reforça que não coaduna com práticas que destoem da técnica policial adequada, reafirmando seu compromisso em adotar providências sempre que houver indícios de desvios na atuação funcional", completa. 

