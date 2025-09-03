NOVIDADE

Ki-Mukeka é inaugurado em shopping de Salvador

13ª unidade do restaurante está localizada no piso L2 do centro de compras e oferece mais de 30 opções de pratos

Millena Marques

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 09:17

Ki-Mukeka no Shopping Paralela Crédito: Divulgação

O Ki-Mukeka inaugurou mais um restaurante em Salvador, desta vez no Shopping Paralela. O novo point gastronômico chega ao centro de compras no piso L2 com a sua versão express, apresentando mais de 30 opções de pratos cheios de sabor, baianidade e tradição.

O restaurante chegou com um visual repaginado, mais moderno, instagramável, despojado e com conceito aberto, gerando 30 empregos diretos. “Estamos felizes com essa chegada no Shopping Paralela. Foi um grande desafio fazer acontecer, mas ficou exatamente como queríamos. O melhor de tudo é que conseguimos atender a expectativa do público, pois a receptividade dos nossos clientes foi bem positiva”, celebra Cândida Santos, sócia do Ki-Mukeka.

Em breve, o Ki-Mukeka vai inaugurar o happy hour, que contará com petiscos, cerveja gelada e promoções e o serviço de delivery. “Ao longo desses anos, conseguimos nos tornar referência em qualidade e serviço. Por esse motivo, vamos introduzir essas novidades para atender o cliente da melhor forma, fortalecendo nossa presença de marca à noite e também nas casas das pessoas”, explica Aislan Santos, sócio do Ki-Mukeka.

Com a inauguração da nova unidade no Shopping Paralela, a rede de restaurantes soma agora 13 unidades, na Bahia, São Paulo e Distrito Federal. Entre os pratos que chamam a atenção dos clientes, o carro-chefe é a tradicional Mukeka de camarão. Outro prato que é novidade e vem se destacando é a Mukeka Salvador, que é feita de camarão, catupiry e mussarela, além de arroz branco e farofa de banana.

Já para quem busca petiscos ou sobremesa, quem também chama a atenção é o pastel de siri, que vem acompanhado de três variações de molho agridoce. E, por fim, para finalizar a refeição, o petit gâteau de doce de leite com sorvete de coco, finalizado com cocada de tabuleiro da baiana, é a pedida que não pode faltar.