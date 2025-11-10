MÚSICA

Leo Santana anuncia data do Baile da Santinha em Salvador

Venda de ingressos começa às 18h desta segunda-feira (10)

Yan Inácio

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 17:15

Leo Santana Crédito: Alef Fera divulgação

O cantor Leo Santana anunciou, em suas redes sociais, a data do Baile da Santinha, uma das festas mais aguardadas do verão baiano. O evento será no dia 9 de janeiro de 2026, no Espaço Wet Eventos, em Salvador.

“Pode ir tirando os óculos escuros do armário porque o Baile da Santinha 2026 em Salvador está mais que confirmado”, escreveu o cantor nas redes sociais.

A venda dos ingressos começa às 18h desta segunda-feira (10), na plataforma ST Ingressos. Ainda não há informações sobre valores.

O evento costuma reunir artistas de diversos gêneros e já recebeu cantores como Gusttavo Lima, Wesley Safadão e Kevin O Chris. Os convidados da próxima edição ainda não foram anunciados.