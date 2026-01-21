DOMINGO

Maior navio de guerra da América Latina abre para visitação gratuita em Salvador

Navio-Aeródromo “Atlântico” e Navio Doca “Bahia” poderão ser visitados pelo público no Porto de Salvador

Carol Neves

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 12:27

Navios para visitação Crédito: Reprodução

O público que passar pelo Porto de Salvador neste domingo (25) terá a chance de entrar em dois dos principais meios navais da Marinha do Brasil. O Navio-Aeródromo Multipropósito (NAM) “Atlântico”, considerado o maior navio de guerra da América Latina, e o Navio Doca Multipropósito (NDM) “Bahia” estarão abertos para visitação gratuita.

A visita ocorre das 10h30 às 16h, por ordem de chegada, com acesso pelo Terminal Marítimo de Salvador (Contermas). Os portões serão fechados no horário limite, independentemente da formação de filas.

A presença das embarcações na capital baiana faz parte da programação da Operação Aspirantex 2026, exercício conduzido pela Marinha do Brasil voltado à formação e ao treinamento de aspirantes. Durante a visita, os visitantes poderão conhecer de perto as atividades desenvolvidas pela força naval e a estrutura dos navios.

Além do “Atlântico”, que concentra operações aéreas e missões estratégicas, o público também poderá conhecer o NDM “Bahia”, embarcação que carrega o nome do Estado e tem papel fundamental em ações de apoio logístico e operações anfíbias.

Serviço

Visitação pública ao NAM “Atlântico” e NDM “Bahia”

? Data: 25 de janeiro (domingo)

⏰ Horário: das 10h30 às 16h