Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Maior navio de guerra da América Latina abre para visitação gratuita em Salvador

Navio-Aeródromo “Atlântico” e Navio Doca “Bahia” poderão ser visitados pelo público no Porto de Salvador

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 12:27

Navios para visitação
Navios para visitação Crédito: Reprodução

O público que passar pelo Porto de Salvador neste domingo (25) terá a chance de entrar em dois dos principais meios navais da Marinha do Brasil. O Navio-Aeródromo Multipropósito (NAM) “Atlântico”, considerado o maior navio de guerra da América Latina, e o Navio Doca Multipropósito (NDM) “Bahia” estarão abertos para visitação gratuita.

A visita ocorre das 10h30 às 16h, por ordem de chegada, com acesso pelo Terminal Marítimo de Salvador (Contermas). Os portões serão fechados no horário limite, independentemente da formação de filas.

A presença das embarcações na capital baiana faz parte da programação da Operação Aspirantex 2026, exercício conduzido pela Marinha do Brasil voltado à formação e ao treinamento de aspirantes. Durante a visita, os visitantes poderão conhecer de perto as atividades desenvolvidas pela força naval e a estrutura dos navios.

Além do “Atlântico”, que concentra operações aéreas e missões estratégicas, o público também poderá conhecer o NDM “Bahia”, embarcação que carrega o nome do Estado e tem papel fundamental em ações de apoio logístico e operações anfíbias.

Serviço

Visitação pública ao NAM “Atlântico” e NDM “Bahia”

? Data: 25 de janeiro (domingo)

⏰ Horário: das 10h30 às 16h

? Local: Porto de Salvador – Terminal Marítimo (Contermas)

Mais recentes

Imagem - Ibama abre vagas para Bahia e mais 18 estados com salários de R$ 5,6 mil

Ibama abre vagas para Bahia e mais 18 estados com salários de R$ 5,6 mil
Imagem - Servidores do TJ-BA são afastados por usar contrato público em obra de academia particular de Salvador

Servidores do TJ-BA são afastados por usar contrato público em obra de academia particular de Salvador
Imagem - Correios atualiza CEPs de municípios da Bahia; confira

Correios atualiza CEPs de municípios da Bahia; confira

MAIS LIDAS

Imagem - Guns N’ Roses cancela show no Brasil e promete reembolso aos fãs
01

Guns N’ Roses cancela show no Brasil e promete reembolso aos fãs

Imagem - Inmet emite alerta de chuvas intensas para 96 cidades da Bahia; veja lista
02

Inmet emite alerta de chuvas intensas para 96 cidades da Bahia; veja lista

Imagem - Norte-americano é morto a tiros após reagir a assalto em Salvador
03

Norte-americano é morto a tiros após reagir a assalto em Salvador

Imagem - Nova Rodoviária de Salvador é inaugurada com escada rolante sem funcionar após funcionário esquecer chave
04

Nova Rodoviária de Salvador é inaugurada com escada rolante sem funcionar após funcionário esquecer chave