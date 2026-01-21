Maior navio de guerra da América Latina abre para visitação gratuita em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 12:27
O público que passar pelo Porto de Salvador neste domingo (25) terá a chance de entrar em dois dos principais meios navais da Marinha do Brasil. O Navio-Aeródromo Multipropósito (NAM) “Atlântico”, considerado o maior navio de guerra da América Latina, e o Navio Doca Multipropósito (NDM) “Bahia” estarão abertos para visitação gratuita.
A visita ocorre das 10h30 às 16h, por ordem de chegada, com acesso pelo Terminal Marítimo de Salvador (Contermas). Os portões serão fechados no horário limite, independentemente da formação de filas.
A presença das embarcações na capital baiana faz parte da programação da Operação Aspirantex 2026, exercício conduzido pela Marinha do Brasil voltado à formação e ao treinamento de aspirantes. Durante a visita, os visitantes poderão conhecer de perto as atividades desenvolvidas pela força naval e a estrutura dos navios.
Além do “Atlântico”, que concentra operações aéreas e missões estratégicas, o público também poderá conhecer o NDM “Bahia”, embarcação que carrega o nome do Estado e tem papel fundamental em ações de apoio logístico e operações anfíbias.
Serviço
Visitação pública ao NAM “Atlântico” e NDM “Bahia”
? Data: 25 de janeiro (domingo)
⏰ Horário: das 10h30 às 16h
? Local: Porto de Salvador – Terminal Marítimo (Contermas)