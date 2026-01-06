Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mais de 200 documentos perdidos no Festival Virada Salvador 2026 já podem ser recuperados

Carteiras de identidade, CNH, bolsas e um celular estão entre os itens encontrados

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 08:02

Documentos perdidos no Festival Virada Salvador 2026 já podem ser recuperados na sede da Guarda Civil Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

Os documentos perdidos durante os cinco dias do Festival Virada Salvador 2026 já podem ser recuperados pelo público. Carteiras de identidade, Carteiras Nacionais de Habilitação, bolsas e um celular estão entre os itens encontrados na Arena O Canto da Cidade, na orla da Boca do Rio, durante a realização do evento.

De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM), foram localizados 213 documentos ao longo da festa. Todo o material recolhido está armazenado na sede da GCM, situada na Avenida San Martin, onde ficará disponível para retirada até o dia 30 de janeiro, das 9h às 16h.

Após esse prazo, os documentos serão encaminhados aos órgãos responsáveis pela emissão. “Estamos empenhados em tentar estabelecer contato com os proprietários de todos os itens”, diz o coordenador de Ações de Prevenção à Violência da GCM, James Azevedo.

Confira como foram os outros dias do Festival Virada Salvador

Festival Virada Salvador por Sora Maia/CORREIO
Festival Virada Salvador por Sora Maia/CORREIO
Festival Virada Salvador por Sora Maia/CORREIO
Festival Virada Salvador por Sora Maia/CORREIO
Festival Virada Salvador por Sora Maia/CORREIO
Festival Virada Salvador por Sora Maia/CORREIO
Festival Virada Salvador por Sora Maia/CORREIO
Festival Virada Salvador por Sora Maia/CORREIO
Festival Virada Salvador por Sora Maia/CORREIO
Festival Virada Salvador por Sora Maia/CORREIO
Festival Virada Salvador por Moysés Suzart
Festival Virada Salvador por Moysés Suzart
Festival Virada Salvador por Reprodução
Festival Virada Salvador por Reprodução
Festival Virada Salvador por Sora Maia
Festival Virada Salvador por Sora Maia
Festival Virada Salvador por Sora Maia
Festival Virada Salvador por Sora Maia
Festival Virada Salvador por Sora Maia
Festival Virada Salvador por Sora Maia
Festival Virada Salvador por Sora Maia
Festival Virada Salvador por Sora Maia
Festival Virada Salvador por Sora Maia
1 de 23
Festival Virada Salvador por Sora Maia/CORREIO

Para reaver os itens, é necessário apresentar um documento oficial com foto, nome completo e data de nascimento, além de um boletim de ocorrência, caso exista. A Guarda Civil orienta que os proprietários procurem o atendimento o quanto antes, para evitar contratempos no processo de devolução. O relatório com a lista dos documentos encontrados estará disponível no site da instituição.

Durante o Festival Virada Salvador 2026, a Guarda Civil Municipal montou um posto de atendimento no próprio espaço da festa para facilitar a recuperação dos itens perdidos. Na ocasião, os documentos ficaram sob responsabilidade da base da Coordenadoria de Ações de Prevenção à Violência (CPREV), garantindo maior agilidade no atendimento ao público.

Tags:

Festival

Mais recentes

Imagem - Donos de imóveis em Salvador já podem pagar IPTU 2026

Donos de imóveis em Salvador já podem pagar IPTU 2026
Imagem - De graça! Festival terá shows de Tomate, Banda Eva e Thiago Aquino em Salvador

De graça! Festival terá shows de Tomate, Banda Eva e Thiago Aquino em Salvador
Imagem - Saiba tudo sobre a Arena Porto da Lenha, que amplia o acesso ao esporte na Cidade Baixa

Saiba tudo sobre a Arena Porto da Lenha, que amplia o acesso ao esporte na Cidade Baixa

MAIS LIDAS

Imagem - Babá brasileira foi morta pela patroa em Portugal com golpe de bloco de cimento, conclui MP
01

Babá brasileira foi morta pela patroa em Portugal com golpe de bloco de cimento, conclui MP

Imagem - Justiça condena lotérica que cometeu erro em aposta da Mega da Virada
02

Justiça condena lotérica que cometeu erro em aposta da Mega da Virada

Imagem - Quanto custa sair no Bloco Coruja com Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador
03

Quanto custa sair no Bloco Coruja com Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador

Imagem - Ganhador da Mega da Virada perde prêmio de R$ 1 milhão por não retirar dinheiro no prazo
04

Ganhador da Mega da Virada perde prêmio de R$ 1 milhão por não retirar dinheiro no prazo