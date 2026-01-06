ATENÇÃO

Mais de 200 documentos perdidos no Festival Virada Salvador 2026 já podem ser recuperados

Carteiras de identidade, CNH, bolsas e um celular estão entre os itens encontrados

Esther Morais

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 08:02

Documentos perdidos no Festival Virada Salvador 2026 já podem ser recuperados na sede da Guarda Civil Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

Os documentos perdidos durante os cinco dias do Festival Virada Salvador 2026 já podem ser recuperados pelo público. Carteiras de identidade, Carteiras Nacionais de Habilitação, bolsas e um celular estão entre os itens encontrados na Arena O Canto da Cidade, na orla da Boca do Rio, durante a realização do evento.

De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM), foram localizados 213 documentos ao longo da festa. Todo o material recolhido está armazenado na sede da GCM, situada na Avenida San Martin, onde ficará disponível para retirada até o dia 30 de janeiro, das 9h às 16h.

Após esse prazo, os documentos serão encaminhados aos órgãos responsáveis pela emissão. “Estamos empenhados em tentar estabelecer contato com os proprietários de todos os itens”, diz o coordenador de Ações de Prevenção à Violência da GCM, James Azevedo.

Confira como foram os outros dias do Festival Virada Salvador 1 de 23

Para reaver os itens, é necessário apresentar um documento oficial com foto, nome completo e data de nascimento, além de um boletim de ocorrência, caso exista. A Guarda Civil orienta que os proprietários procurem o atendimento o quanto antes, para evitar contratempos no processo de devolução. O relatório com a lista dos documentos encontrados estará disponível no site da instituição.