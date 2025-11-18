Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Médica que atuou na pandemia consegue na Justiça abatimento do Fies

A profissional era residente em Pediatria no Hospital Geral Roberto Santos, em Salvador, durante a emergência sanitária

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 17:49

Médicos pandemia
Médicos que atuaram no SUS durante a pandemia tem direito a abatimento no saldo devedor do Fies Crédito: Shutterstock

A Justiça baiana determinou o abatimento do saldo devedor do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) de uma médica de Salvador que atuou na linha de frente durante a pandemia de Covid-19. A decisão da 12ª Vara Federal Cível, de agosto deste ano, apontou que a profissional se enquadra nos requisitos previstos na Lei nº 14.024/2020, que assegura o benefício a médicos que trabalharam no Sistema Único de Saúde (SUS) durante a emergência sanitária.

A médica, que atua no Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), em Salvador, estava sendo cobrada integralmente mesmo tendo comprovada a sua atuação durante o período crítico da pandemia.

Veja a decisão da Justiça baiana

Decisão da Justiça que garantiu abatimento no Fies de médica na Bahia por Reprodução
Decisão da Justiça que garantiu abatimento no Fies de médica na Bahia por Reprodução
Decisão da Justiça que garantiu abatimento no Fies de médica na Bahia por Reprodução
Decisão da Justiça que garantiu abatimento no Fies de médica na Bahia por Reprodução
1 de 4
Decisão da Justiça que garantiu abatimento no Fies de médica na Bahia por Reprodução

A Lei nº 14.024/2020 determina o abatimento mensal de 1% do saldo devedor consolidado, incluindo juros, de médicos que tenham atuado profissionalmente no Sistema Único de Saúde (SUS) por pelo menos seis meses durante a emergência sanitária da pandemia.

A profissional comprovou que era residente em Pediatria no HGRS, entre abril de 2020 e maio de 2022, totalizando 26 meses de serviço. Com isso, a Justiça garantiu o abatimento de 26% (1% de cada mês) sobre o saldo devedor da médica. Na decisão, o juiz apontou "violação de direito".

O advogado Elimar Mello, que representou a médica, revelou que a decisão impede que ela seja novamente alvo de cobranças indevidas ou prejudicada por medidas administrativas decorrentes da negativa anterior do abatimento. “Essa vitória confirma o posicionamento do Judiciário em todo o país, com base na legislação vigente, em proteção aos profissionais de saúde que estiveram na linha de frente da pandemia”, acrescentou.

Ainda segundo o advogado, é possível consultar para saber se um profissional está na lista de elegíveis para o abatimento. "O fundamental é que a pessoa acesse os portais do FNDE [Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação]", completou. A lista está disponível no site do Governo Federal

Leia mais

Imagem - Fies: inscrição para vagas remanescentes do 2º semestre começa dia 23

Fies: inscrição para vagas remanescentes do 2º semestre começa dia 23

Imagem - Com queda de mais de 80% no Fies em dez anos, crédito estudantil privado supera financiamento público na Bahia

Com queda de mais de 80% no Fies em dez anos, crédito estudantil privado supera financiamento público na Bahia

Imagem - Estudantes poderão renegociar dívidas com o Fies em até 180 parcelas; saiba mais

Estudantes poderão renegociar dívidas com o Fies em até 180 parcelas; saiba mais

Tags:

Decisão Justiça Médica Fies Abatimento

Mais recentes

Imagem - Banda paraibana Seu Pereira e Coletivo 401 se apresenta em Salvador neste sábado (22)

Banda paraibana Seu Pereira e Coletivo 401 se apresenta em Salvador neste sábado (22)
Imagem - Quatro homens são presos na Bahia em operação contra adulteração e revenda de motos

Quatro homens são presos na Bahia em operação contra adulteração e revenda de motos
Imagem - Mulher de 31 anos está desaparecida desde que saiu de casa no Stiep há uma semana

Mulher de 31 anos está desaparecida desde que saiu de casa no Stiep há uma semana

MAIS LIDAS

Imagem - Até quando posso usar meu RG antigo? Veja prazo para tirar a Nova Carteira de Identidade
01

Até quando posso usar meu RG antigo? Veja prazo para tirar a Nova Carteira de Identidade

Imagem - Vigilância Sanitária apreende 8 toneladas de alimentos impróprios e interdita padaria na Bahia
02

Vigilância Sanitária apreende 8 toneladas de alimentos impróprios e interdita padaria na Bahia

Imagem - Transporte terá mudanças em dois bairros de Salvador a partir desta quarta-feira (19)
03

Transporte terá mudanças em dois bairros de Salvador a partir desta quarta-feira (19)

Imagem - Jovem do Nordeste de Amaralina foi fotografado por traficantes do BDM antes de morrer
04

Jovem do Nordeste de Amaralina foi fotografado por traficantes do BDM antes de morrer