Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Metrô tem operação especial para jogo entre Bahia e Cruzeiro

Partida será nesta segunda-feira (15). na Arena Fonte Nova

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 10:12

Metrô Bahia
Metrô Bahia Crédito: Divulgação/ CCR

A CCR Metrô Bahia terá operação especial para os torcedores que vão assistir à partida do Campeonato Brasileiro entre Bahia e Cruzeiro, nesta segunda-feira (15). Os times se enfrentarão na Arena Fonte Nova, às 20h.

A Estação Campo da Pólvora, a mais próxima do estádio, contará com reforço no quadro de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS). Além disso, a concessionária ampliará a quantidade de viagens dos trens conforme a demanda.

Os clientes podem pagar a passagem diretamente na catraca, utilizando cartões de crédito, débito, celulares com tecnologia NFC, smartwatches, pulseiras de pagamento ou QR Codes adquiridos no aplicativo da Recarga Pay. Basta aproximar o dispositivo na parte inferior da catraca e, ao ver a luz verde, o acesso estará liberado.

Leia mais

Imagem - Filha de ministro do STF é agredida dentro de universidade pública: 'Lixo comunista'

Filha de ministro do STF é agredida dentro de universidade pública: 'Lixo comunista'

Imagem - Jovem perde parte do intestino após ser atingida por 'bala perdida' no Vale das Pedrinhas

Jovem perde parte do intestino após ser atingida por 'bala perdida' no Vale das Pedrinhas

Imagem - Cidade mais quente da Bahia registra 38.1°C

Cidade mais quente da Bahia registra 38.1°C

Essa modalidade de pagamento oferece mais agilidade e comodidade, especialmente em dias de grande fluxo como o da partida.

Quem utiliza o Cartão Integração do Metrô também pode realizar a recarga de forma prática:

App da CCR Mobilidade (disponível na App e Play Store)

Carteiras digitais: Banco do Brasil (para correntistas), KIM+, PicPay, Recarga Pay, Cittamobi.

Rede credenciada: mais de 2 mil pontos de venda.

O valor da passagem do metrô é de R$4,10.

Mais recentes

Imagem - Articulista do CORREIO recebe prêmio por coorientação de dissertação na Ufba

Articulista do CORREIO recebe prêmio por coorientação de dissertação na Ufba
Imagem - Mulher morre após ser estrangulada dentro da própria casa em Feira de Santana

Mulher morre após ser estrangulada dentro da própria casa em Feira de Santana
Imagem - Jovem perde parte do intestino após ser atingida por 'bala perdida' no Vale das Pedrinhas

Jovem perde parte do intestino após ser atingida por 'bala perdida' no Vale das Pedrinhas

MAIS LIDAS

Imagem - Madrasta agora paga pensão? Entenda o que muda com decisão recente da Justiça
01

Madrasta agora paga pensão? Entenda o que muda com decisão recente da Justiça

Imagem - Box do banheiro impecável: veja truque simples e barato para manter o vidro brilhando
02

Box do banheiro impecável: veja truque simples e barato para manter o vidro brilhando

Imagem - Mesmo com dieta saudável e exercícios, colesterol alto pode persistir: médico explica por quê
03

Mesmo com dieta saudável e exercícios, colesterol alto pode persistir: médico explica por quê

Imagem - DNA de preso por mortes de mulheres em Ilhéus não é encontrado nos corpos das vítimas
04

DNA de preso por mortes de mulheres em Ilhéus não é encontrado nos corpos das vítimas