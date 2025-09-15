TRANSPORTE EM SALVADOR

Metrô tem operação especial para jogo entre Bahia e Cruzeiro

Partida será nesta segunda-feira (15). na Arena Fonte Nova

Esther Morais

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 10:12

Metrô Bahia Crédito: Divulgação/ CCR

A CCR Metrô Bahia terá operação especial para os torcedores que vão assistir à partida do Campeonato Brasileiro entre Bahia e Cruzeiro, nesta segunda-feira (15). Os times se enfrentarão na Arena Fonte Nova, às 20h.

A Estação Campo da Pólvora, a mais próxima do estádio, contará com reforço no quadro de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS). Além disso, a concessionária ampliará a quantidade de viagens dos trens conforme a demanda.

Os clientes podem pagar a passagem diretamente na catraca, utilizando cartões de crédito, débito, celulares com tecnologia NFC, smartwatches, pulseiras de pagamento ou QR Codes adquiridos no aplicativo da Recarga Pay. Basta aproximar o dispositivo na parte inferior da catraca e, ao ver a luz verde, o acesso estará liberado.

Essa modalidade de pagamento oferece mais agilidade e comodidade, especialmente em dias de grande fluxo como o da partida.

Quem utiliza o Cartão Integração do Metrô também pode realizar a recarga de forma prática:

App da CCR Mobilidade (disponível na App e Play Store)

Carteiras digitais: Banco do Brasil (para correntistas), KIM+, PicPay, Recarga Pay, Cittamobi.

Rede credenciada: mais de 2 mil pontos de venda.