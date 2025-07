FUTEBOL

Metrô tem operação especial para jogo entre Bahia e Juventude; confira

Partida será pelo Brasileirão neste domingo (27) contra o Juventude na Arena Fonte Nova

A CCR Metrô Bahia terá operação especial para os torcedores que vão assistir à partida do Campeonato Brasileiro entre Bahia e Juventude neste domingo (27). Os times se enfrentarão na Arena Fonte Nova, às 18h30. >

A Estação Campo da Pólvora, mais próxima ao estádio, terá reforço no quadro de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS). A concessionária também ampliará a quantidade de viagens dos trens conforme a demanda.>

Os clientes podem efetuar o pagamento da passagem direto na catraca. Basta aproximar cartões de crédito, débito, celular (com tecnologia NFC), smartwatches, pulseiras de pagamento ou QR Codes adquiridos no aplicativo da Recarga Pay na parte inferior da catraca. Uma luz verde indicará a validação do pagamento, e o acesso pelo bloqueio estará liberado.>