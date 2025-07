LUTO

Morre aos 84 anos o empresário baiano Sílvio Roberto Coelho, fundador do Grupo Aratu

Referência na comunicação regional, ele faleceu em casa, em Salvador

O empresário baiano Sílvio Roberto de Moraes Coelho faleceu na madrugada desta sexta-feira, 18 de julho, aos 84 anos, em sua residência, em Salvador. Fundador do Grupo Aratu, ele foi uma das personalidades mais marcantes da comunicação na Bahia, tendo desempenhado papel central no desenvolvimento e fortalecimento da mídia regional. >

Natural de Guanambi, no interior baiano, Coelho também mantinha negócios no setor do agronegócio, área em que atuou paralelamente à expansão do grupo de comunicação que criou. Ao longo de sua trajetória, consolidou o Grupo Aratu como uma das principais referências do setor no estado.>