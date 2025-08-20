Morre diretor do afoxé Filhos de Gandhy, Carlos Augusto ‘Big’, em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 20 de agosto de 2025 às 16:16
O diretor do afoxé Filhos de Gandhy e agitador cultural, Carlos Augusto Alves Pereira, conhecido como “Big”, morreu nesta quarta-feira (20), aos 69 anos, em Salvador. A informação é do g1.
Ele estava internado no Hospital Ernesto Simões desde o dia 14 de agosto, após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC).
Carlos Augusto liderava a Turma do Brau, grupo cultural que inspirou os fundadores do bloco Ilê Aiyê, o primeiro bloco afro do Brasil, criado em 1974.
O corpo do agitador cultural será sepultado a partir das 10h desta quinta (21), no Cemitério Quinta dos Lázaros, na Baixa de Quintas, em Salvador.