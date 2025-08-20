LUTO

Morre diretor do afoxé Filhos de Gandhy, Carlos Augusto ‘Big’, em Salvador

Agitador cultural formou grupo cultural que inspirou a fundação do bloco Ilê Aiyê

Yan Inácio

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 16:16

Carlos Augusto 'Big' Crédito: Reprodução

O diretor do afoxé Filhos de Gandhy e agitador cultural, Carlos Augusto Alves Pereira, conhecido como “Big”, morreu nesta quarta-feira (20), aos 69 anos, em Salvador. A informação é do g1.

Ele estava internado no Hospital Ernesto Simões desde o dia 14 de agosto, após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Carlos Augusto liderava a Turma do Brau, grupo cultural que inspirou os fundadores do bloco Ilê Aiyê, o primeiro bloco afro do Brasil, criado em 1974.