Morre fotojornalista baiano Anízio Carvalho aos 95 anos

Fotógrafo registrou momentos históricos da história da Bahia

Yan Inácio

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 08:24

Anízio Teixeira com a fotografia da Rainha Elizabeth II, registrada em 1968 Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Morreu, nesta sexta-feira (12), aos 95 anos, o fotojornalista baiano Anízio Carvalho. Ele estava internado no Hospital de Brotas desde quarta (10), após sofrer uma queda em casa e ter um quadro de infecção. A informação foi divulgada pelo Sindicato dos Jornalistas da Bahia (Sinjorba).

Natural de Conceição de Feira, na Região Metropolitana de Feira de Santana, Anízio se mudou para Salvador em 1944, onde começou a carreira na fotografia ainda adolescente, quando trabalhou como doméstico para a família do fotógrafo Leão Rosemberg. Em 1957, foi convidado para trabalhar como laboratorista no hoje extinto Jornal da Bahia.

Durante a carreira, o fotojornalista registrou diversos momentos históricos, como a passagem da monarca inglesa Rainha Elizabeth II pela Bahia em 1968 e a vinda do procurador-geral dos Estados Unidos Bobby Kennedy ao estado, em 1965. Além de momentos importantes do candomblé, como o encontro entre Carybé e Mãe Menininha de Gantois.