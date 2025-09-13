Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Idosa é resgatada após trabalhar por 70 anos em situação análoga à escravidão na Bahia

Outra mulher, de 46 anos, também foi resgatada após 30 anos de exploração

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 09:20

Auditoria-Fiscal do Trabalho (AFT) coordenou os resgates
Auditoria-Fiscal do Trabalho (AFT) coordenou os resgates Crédito: AFT

Uma mulher de 46 anos em situação análoga à escravidão foi resgatada na quinta-feira (11), em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), a vítima era forçada a trabalhar como empregada doméstica desde os 10 anos de idade.

A mulher não recebia salários e era submetida a jornadas de trabalho exaustivas, além das tarefas domésticas, ela também produzia comidas, doces e salgados para uma lanchonete dos patrões, onde fazia atendimento ao público e realizava limpeza.

A ação segue em andamento, com medidas voltadas à reparação dos direitos trabalhistas e à reintegração da trabalhadora à sociedade. Uma audiência foi marcada para a próxima terça-feira (16), para tratar do pagamento de indenizações com os empregadores.

Leia mais

Imagem - Idosa resgatada de situação análoga à escravidão na Bahia foi separada do filho

Idosa resgatada de situação análoga à escravidão na Bahia foi separada do filho

Imagem - Suspeitas de manter idosa em condição análoga à escravidão se apropriaram de pensão da vítima

Suspeitas de manter idosa em condição análoga à escravidão se apropriaram de pensão da vítima

Imagem - Idosa é resgatada de situação análoga à escravidão após trabalhar 50 anos sem receber salário

Idosa é resgatada de situação análoga à escravidão após trabalhar 50 anos sem receber salário

Coordenada pela Auditoria-Fiscal do Trabalho (AFT), a ação também resgatou uma idosa de 86 anos que prestou serviços à uma família por mais de 70 anos em tempo integral. Segundo o MPE, a idosa foi entregue à empregadora ainda criança, era analfabeta, e viveu todo esse tempo privada do convívio social, sem autonomia sobre a própria vida,.

Uma pessoa relatou aos fiscais do MTE que o filho biológico da trabalhadora foi ao município do interior baiano em busca da mãe há dois anos atrás, mas os empregadores esconderam a idosa para impedir o encontro. A atual empregadora é médica do trabalho e proprietária de uma clínica na cidade.

A equipe lavrou autos de infração e elaborou relatório de fiscalização, que será encaminhado a outros órgãos competentes para as devidas providências.

Mais recentes

Imagem - Motorista por aplicativo é assaltado por 10 homens no Bambuzal do Aeroporto de Salvador

Motorista por aplicativo é assaltado por 10 homens no Bambuzal do Aeroporto de Salvador
Imagem - Morre fotojornalista baiano Anízio Carvalho aos 95 anos

Morre fotojornalista baiano Anízio Carvalho aos 95 anos
Imagem - Veja o prazo para pagamento de precatórios de professores da rede estadual na Bahia

Veja o prazo para pagamento de precatórios de professores da rede estadual na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Secretaria Municipal de Saúde lança concurso com salários de até R$ 7.764,48
01

Secretaria Municipal de Saúde lança concurso com salários de até R$ 7.764,48

Imagem - Homem é baleado e preso após tentar assaltar PM na Barra
02

Homem é baleado e preso após tentar assaltar PM na Barra

Imagem - Veja o prazo para pagamento de precatórios de professores da rede estadual na Bahia
03

Veja o prazo para pagamento de precatórios de professores da rede estadual na Bahia

Imagem - Ibuprofeno e paracetamol estão associados a aumento de risco de morte por bactéria, diz estudo
04

Ibuprofeno e paracetamol estão associados a aumento de risco de morte por bactéria, diz estudo