EXPLORAÇÃO

Idosa é resgatada após trabalhar por 70 anos em situação análoga à escravidão na Bahia

Outra mulher, de 46 anos, também foi resgatada após 30 anos de exploração

Yan Inácio

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 09:20

Auditoria-Fiscal do Trabalho (AFT) coordenou os resgates Crédito: AFT

Uma mulher de 46 anos em situação análoga à escravidão foi resgatada na quinta-feira (11), em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), a vítima era forçada a trabalhar como empregada doméstica desde os 10 anos de idade.

A mulher não recebia salários e era submetida a jornadas de trabalho exaustivas, além das tarefas domésticas, ela também produzia comidas, doces e salgados para uma lanchonete dos patrões, onde fazia atendimento ao público e realizava limpeza.

A ação segue em andamento, com medidas voltadas à reparação dos direitos trabalhistas e à reintegração da trabalhadora à sociedade. Uma audiência foi marcada para a próxima terça-feira (16), para tratar do pagamento de indenizações com os empregadores.

Coordenada pela Auditoria-Fiscal do Trabalho (AFT), a ação também resgatou uma idosa de 86 anos que prestou serviços à uma família por mais de 70 anos em tempo integral. Segundo o MPE, a idosa foi entregue à empregadora ainda criança, era analfabeta, e viveu todo esse tempo privada do convívio social, sem autonomia sobre a própria vida,.

Uma pessoa relatou aos fiscais do MTE que o filho biológico da trabalhadora foi ao município do interior baiano em busca da mãe há dois anos atrás, mas os empregadores esconderam a idosa para impedir o encontro. A atual empregadora é médica do trabalho e proprietária de uma clínica na cidade.