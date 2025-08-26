CRIME

Suspeitas de manter idosa em condição análoga à escravidão se apropriaram de pensão da vítima

Mulheres justificaram dizendo que a empregada doméstica "não sabia lidar com dinheiro"

Monique Lobo

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 18:02

Idosa foi resgatada em ação de inspeção do MPT Crédito: Reprodução

As duas mulheres suspeitas de manter uma empregada doméstica em situação análoga à escravidão em Itabuna, na região Sul do estado, por mais de 50 anos, justificaram a apropriação mensal do benefício social da funcionária dizendo que ela "não sabia lidar com dinheiro".

"Além de não receber o salário, ela não ficava com o benefício, que era dela, sob alegação de que ela 'não sabia lidar com o dinheiro'. Essa alegação é muito frequente nesses casos, pois essas vítimas normalmente têm pouca escolaridade", explicou a auditora fiscal do trabalho, Liane Durão, em entrevista a TV Bahia.

Apesar do resgate da empregada doméstica em condições insalubres, sendo encontrada sem nenhum dente, sem tratamento de saúde e com uma ferida na perna não tratada que dificulta a sua locomoção, além dos relatos de maus tratos e de impossibilidade de sair de casa, ninguém foi preso.

As suspeitas também não fecharam um acordo com o Ministério Público do Trabalho (MPT).

Pensão

A empregada doméstica, uma idosa de 64 anos, recebe uma pensão por conta de um casamento que teve com um homem que já faleceu. O benefício era sacado pela empregadora. Os valores não foram informados.