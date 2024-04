JUSTIÇA

Casal é condenado por manter doméstica em trabalho análogo à escravidão na Bahia

Entenda o caso

A mulher era mantida como empregada doméstica em situação análoga à escravidão, sendo submetida a condições degradantes de trabalho. Na decisão, que atende parcialmente a denúncia do MPF de 2022, a Justiça afirma que auditores do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) identificaram infrações às leis trabalhistas na residência dos acusados, incluindo a ausência de registro formal de emprego, não pagamento de salários e benefícios, além da imposição de jornadas exaustivas.

A defesa do casal, alegou que a mulher não era empregada doméstica, mas, sim, parte da família, e alegaram possuir relação de afeto com a vítima. A alegação, no entanto, foi descartada pelo MPF. “Os relatos da vítima, corroborados por testemunhas, revelam que a empregada não apenas executava todas as atividades domésticas, mas também cuidava do neto dos responsáveis, mostrando que ela estava sobrecarregada com responsabilidades que excediam em muito as expectativas de um relacionamento familiar saudável”, argumentou o MPF.