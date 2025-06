LUTO

Morre presidente da Federação Baiana de Turismo, Silvio Pessoa

Empresário foi um dos fundadores da Salvador Destination e deixa legado no setor hoteleiro

Segundo amigos, o empresário foi encontrado desacordado em casa no último sábado (31) e, desde então, estava internado no Hospital Aliança. Ele tinha uma série de complicações de saúde devido ao diagnóstico de hepatite - doença que causa inflamação no fígado. >