Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mulher é presa no Terminal Marítimo de Paripe

Ela foi conduzida e apresentada à autoridade policial competente para a adoção das medidas legais cabíveis

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 15 de março de 2026 às 17:11

Mulher é presa no Terminal Marítimo de Paripe
Mulher é presa no Terminal Marítimo de Paripe Crédito: Divulgação

Uma mulher que possuía uma mandado de prisão em aberto foi presa na tarde deste domingo (15), após ser flagrada no Terminal Marítimo da Base Naval, em Paripe. Em nota, a Polícia Militar (PM) informou que, durante o policiamento no local, os militares da 19ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Paripe) visualizaram uma mulher em atitude suspeita e realizaram a abordagem.

Após consulta aos sistemas de segurança, foi verificada a existência de um mandado de prisão em aberto em seu desfavor. Diante da situação, a mulher foi conduzida e apresentada à autoridade policial competente para a adoção das medidas legais cabíveis. Não há informações sobre o que motivou o mandado de prisão.

Mais recentes

Imagem - Obras da Ponte Salvador–Itaparica têm data para começar; saiba mais

Obras da Ponte Salvador–Itaparica têm data para começar; saiba mais
Imagem - Aluno espera cerca de uma hora para ser atendido após sofrer acidente em evento da Ufba

Aluno espera cerca de uma hora para ser atendido após sofrer acidente em evento da Ufba
Imagem - Degustação de vinho e palestra: confira a programação do Mês da Mulher no Almacen Pepe

Degustação de vinho e palestra: confira a programação do Mês da Mulher no Almacen Pepe

MAIS LIDAS

Imagem - Jojo Todynho descobre mensagens do ex-namorado para Lucas Souza e separação ganha novo capítulo
01

Jojo Todynho descobre mensagens do ex-namorado para Lucas Souza e separação ganha novo capítulo

Imagem - Quem é a mulher presa por envolvimento em sequestro de três mulheres no Salvador Shopping
02

Quem é a mulher presa por envolvimento em sequestro de três mulheres no Salvador Shopping

Imagem - Mega-Sena acumula mais uma vez e prêmio principal passa a ser de R$ 105 milhões
03

Mega-Sena acumula mais uma vez e prêmio principal passa a ser de R$ 105 milhões

Imagem - Perdeu, mas vai levar! Conheça o kit milionário que Wagner Moura ganhou no Oscar 2026
04

Perdeu, mas vai levar! Conheça o kit milionário que Wagner Moura ganhou no Oscar 2026