SUBÚRBIO

Mulher é presa no Terminal Marítimo de Paripe

Ela foi conduzida e apresentada à autoridade policial competente para a adoção das medidas legais cabíveis

Perla Ribeiro

Publicado em 15 de março de 2026 às 17:11

Mulher é presa no Terminal Marítimo de Paripe Crédito: Divulgação

Uma mulher que possuía uma mandado de prisão em aberto foi presa na tarde deste domingo (15), após ser flagrada no Terminal Marítimo da Base Naval, em Paripe. Em nota, a Polícia Militar (PM) informou que, durante o policiamento no local, os militares da 19ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Paripe) visualizaram uma mulher em atitude suspeita e realizaram a abordagem.