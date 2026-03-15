Mulher é presa no Terminal Marítimo de Paripe

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Perla Ribeiro
Publicado em 15 de março de 2026 às 17:11
Uma mulher que possuía uma mandado de prisão em aberto foi presa na tarde deste domingo (15), após ser flagrada no Terminal Marítimo da Base Naval, em Paripe. Em nota, a Polícia Militar (PM) informou que, durante o policiamento no local, os militares da 19ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Paripe) visualizaram uma mulher em atitude suspeita e realizaram a abordagem.
Após consulta aos sistemas de segurança, foi verificada a existência de um mandado de prisão em aberto em seu desfavor. Diante da situação, a mulher foi conduzida e apresentada à autoridade policial competente para a adoção das medidas legais cabíveis. Não há informações sobre o que motivou o mandado de prisão.