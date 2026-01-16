LITERATURA

Neta de Jorge Amado lança livro infantil em Salvador

“A Triste História de Adamastor” chega em edição limitada, misturando humor e mistério

Carol Neves

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 07:56

Maria João Amado lança livro Crédito: Divulgação

A Casa do Rio Vermelho recebe neste domingo (18) o lançamento do livro infantil “A Triste História de Adamastor”, da escritora Maria João Amado. O evento está marcado para as 14h30, é aberto ao público e marca a chegada da obra em uma micro-edição independente, com tiragem limitada a apenas 100 exemplares.

A publicação aposta em uma narrativa que mistura humor, mistério e delicadeza ao retratar uma tragédia doméstica sob a perspectiva de personagens não humanos. A proposta convida leitores de diferentes idades a compartilharem uma história improvável, construída com leveza e ironia sutil.

Com linguagem acessível e múltiplas camadas de interpretação, o livro se apresenta como uma leitura que dialoga tanto com crianças quanto com adultos, ampliando as possibilidades de sentido ao longo da trama.

Neta do escritor Jorge Amado, Maria João Amado escolheu um espaço simbólico da cultura brasileira para o lançamento. A Casa do Rio Vermelho reforça o caráter afetivo e literário do encontro entre autora, obra e leitores.

Lançamento do livro A Triste História de Adamastor

Autora: Maria João Amado

Local: Casa do Rio Vermelho

Data: 18 de janeiro de 2026

Horário: 14h30