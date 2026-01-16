Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Neta de Jorge Amado lança livro infantil em Salvador

“A Triste História de Adamastor” chega em edição limitada, misturando humor e mistério

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 07:56

Maria João Amado lança livro
Maria João Amado lança livro Crédito: Divulgação

A Casa do Rio Vermelho recebe neste domingo (18) o lançamento do livro infantil “A Triste História de Adamastor”, da escritora Maria João Amado. O evento está marcado para as 14h30, é aberto ao público e marca a chegada da obra em uma micro-edição independente, com tiragem limitada a apenas 100 exemplares.

A publicação aposta em uma narrativa que mistura humor, mistério e delicadeza ao retratar uma tragédia doméstica sob a perspectiva de personagens não humanos. A proposta convida leitores de diferentes idades a compartilharem uma história improvável, construída com leveza e ironia sutil.

Com linguagem acessível e múltiplas camadas de interpretação, o livro se apresenta como uma leitura que dialoga tanto com crianças quanto com adultos, ampliando as possibilidades de sentido ao longo da trama.

Neta do escritor Jorge Amado, Maria João Amado escolheu um espaço simbólico da cultura brasileira para o lançamento. A Casa do Rio Vermelho reforça o caráter afetivo e literário do encontro entre autora, obra e leitores.

Lançamento do livro A Triste História de Adamastor

Autora: Maria João Amado

Local: Casa do Rio Vermelho

Data: 18 de janeiro de 2026

Horário: 14h30

Tiragem: 100 exemplares

Mais recentes

Imagem - Feira da Gestante tem peças a partir de R$ 3,99 e descontos de até 70% em Salvador

Feira da Gestante tem peças a partir de R$ 3,99 e descontos de até 70% em Salvador
Imagem - Bom condutor: mais de 15 mil motoristas da Bahia já tiveram CNH renovada automaticamente

Bom condutor: mais de 15 mil motoristas da Bahia já tiveram CNH renovada automaticamente
Imagem - Capitão da PM é morto a tiros após reagir a tentativa de assalto em Salvador

Capitão da PM é morto a tiros após reagir a tentativa de assalto em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Parque com entrada gratuita completa um ano em Salvador; conheça
01

Parque com entrada gratuita completa um ano em Salvador; conheça

Imagem - Condomínios do Litoral Norte devem proibir crianças e adolescentes de pilotarem quadriciclos, diz MP
02

Condomínios do Litoral Norte devem proibir crianças e adolescentes de pilotarem quadriciclos, diz MP

Imagem - Resultado da Lotofácil 3588, desta quinta-feira (15)
03

Resultado da Lotofácil 3588, desta quinta-feira (15)

Imagem - Homem é morto a tiros e outras sete pessoas ficam feridas durante Lavagem do Bonfim
04

Homem é morto a tiros e outras sete pessoas ficam feridas durante Lavagem do Bonfim