CRIME

Ossada de cabeça humana é encontrada em caçamba de lixo em Salvador

Material foi encaminhado para perícia

Larissa Almeida

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 16:41

DPT Crédito: Divulgação

A ossada de uma cabeça humana foi encontrada dentro de uma caçamba de lixo, no bairro de Mussurunga, em Salvador, na manhã desta sexta-feira (5).

De acordo com a Polícia Civil, a ossada ainda não tem identificação formal. Ela foi encontrada por populares que, ao se depararem com o material humano ao jogarem o lixo, acionaram a polícia.

Logo após registrar o ocorrido, os policiais chamaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT), que fizeram a remoção e estão responsáveis pela perícia da ossada.