Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ossada de cabeça humana é encontrada em caçamba de lixo em Salvador

Material foi encaminhado para perícia

  • Foto do(a) author(a) Larissa Almeida

  • Larissa Almeida

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 16:41

DPT
DPT Crédito: Divulgação

A ossada de uma cabeça humana foi encontrada dentro de uma caçamba de lixo, no bairro de Mussurunga, em Salvador, na manhã desta sexta-feira (5).

De acordo com a Polícia Civil, a ossada ainda não tem identificação formal. Ela foi encontrada por populares que, ao se depararem com o material humano ao jogarem o lixo, acionaram a polícia.

Logo após registrar o ocorrido, os policiais chamaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT), que fizeram a remoção e estão responsáveis pela perícia da ossada.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, buscas estão em andamento para identificar a vítima e esclarecer o caso.

Mais recentes

Imagem - Bala perdida atinge carro de narrador esportivo em Salvador: 'Nasci de novo'

Bala perdida atinge carro de narrador esportivo em Salvador: 'Nasci de novo'
Imagem - Setembro Amarelo: entenda a campanha e como ajudar alguém

Setembro Amarelo: entenda a campanha e como ajudar alguém
Imagem - Motociclista morre em acidente com secretários e deputado na Bahia

Motociclista morre em acidente com secretários e deputado na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua